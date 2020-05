Promocja na karty graficzne, dyski SSD, procesory i RAM w x-kom

Tydzień komponentów to promocja, która w x-kom odbywa się już nie pierwszy raz. Co jakiś czas bowiem sklep organizuje 7 dni rabatów, którymi objęte są miedzy innymi: dyski SSD, zasilacze, procesory, karty graficzne, chłodzenia, płyty główne i wiele innych elementów komputera. Wciąż można też skorzystać z promocji Tydzień peryferiów, chociaż ta trwa już kilka dni, więc trzeba się naprawdę spieszyć. Zatem jeśli myśleliście o zakupie nowego monitora, drukarki, a może szukacie urządzenia wielofunkcyjnego do biura bądź projektora, to w tej promocji z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Więcej szczegółów poniżej...

W sklepach x-kom trwają dwie ciekawe promocje Tydzień komponentów i Tydzień peryferiów. Przeceniono dyski SSD, zasilacze, procesory, karty graficzne, płyty główne i monitory.

O tym jak dobór odpowiednich komponentów wpływa na efektywną pracę i płynną rozgrywkę, chyba nie trzeba nikogo przekonywać, a skoro jest okazja zakupić je dużo taniej to nie ma na co czekać. W celu skorzystania z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 11.05.2020 do 17.05.2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może kupić tylko jedną sztukę każdego produktu.

Przecena 899 → 799 złotych

Przecena 849 → 749 złotych

Przecena 1849 → 1699 złotych

Przecena 2199→ 2049 złotych

Przecena 899 → 799 złotych

Przecena 1549 → 1399 złotych

Przecena 1299 → 1199 złotych

Przecena 1639 → 1499 złotych

Przecena 419 → 309 złotych

Przecena 899 → 749 złotych

Przecena 849 → 749 złotych

Przecena 399 → 289 złotych

Przecena 549 → 489 złotych

Przecena 479 → 419 złotych

Przecena 619 → 529 złotych

Przecena 759 → 599 złotych

Przecena 199 → 149 złotych

Przecena 359 → 299 złotych

Tydzień peryferiów w sklepach x-kom

Tydzień komponentów to nie jedyna 7-dniowa promocja, która trwa w tym czasie. Aby skorzystać z promocji tydzień peryferiów należy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: peryferia i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 6.05.2020 do 12.05.2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może kupić tylko jedną sztukę każdego produktu.

Przecena 519 → 449 złotych

Przecena 1079 → 949 złotych

Przecena 1299 → 1099 złotych

Przecena 2599 → 2199 złotych

Przecena 699 → 599 złotych

Przecena 2699 → 2199 złotych

Źródło: x-kom