Samsung pokonał Apple w kwestii udziałów na rynku procesorów

Samsung, podobnie jak Huawei czy Apple produkuje własne chipy do urządzeń mobilnych. Exynosy, bo o te układy chodzi, wykorzystywane są głównie w średniakach, choć nie jest to regułą i znajdziemy je również w modelach z innych półek cenowych. Ba, jeśli sięgnąć wzrokiem nieco dalej, łatwo dostrzec, że procesory te trafiają również do smartfonów Meizu, Vivo oraz Motoroli. Wszystko to ma niewątpliwy wpływ na wzrost popularności rzeczonych układów, który pozwala firmie piąć się wyżej w kwestii udziałów w rynku procesorów. W ostatnim czasie układy południowokoreańskiego producenta przeciągnęły w tym względzie układy Apple, wskakując na trzecie miejsce zaraz za Qualcommem oraz MediaTekiem.

Apple musiało ustąpić miejsca silniejszemu. Samsung znalazł się tym samym na trzecim miejscu względem udziałów w rynku smartfonowych procesorów.

Dwie najważniejsze firmy na rynku procesorów do urządzeń mobilnych to, jak nie trudno zgadnąć, Qualcomm oraz MediaTek. Układy pierwszego z wymienionych przedsiębiorstw są nieco kosztowniejsze od MediaTeków i jakby nie patrzeć, zyskały większe uznanie branży. Myli się jednak ten, kto uważa, że marka, która zajmuje drugie miejsce na podium, nie jest warta zainteresowania. Przeciwnie, z każdą kolejną generacją chipów flagowych, średniopółkowych oraz budżetowych producent udowadnia, że „można lepiej”. Tym sposobem MediaTek zgarnia dla siebie 24,6 proc. udziałów w rynku, podczas gdy Qualcomm zapełnia 33,4 proc. Gdzie w tym wszystkim jest Samsung? Cóż, z ostatniego raportu dowiadujemy się, że marka autorskich procesorów Samsunga zgarnęła aż 14,1 proc. rynku.

Samsung z wynikiem 14,1 proc. udziałów prześcignął Apple, które wylądowało na czwartym miejscu. Huawei mimo zanotowania wzrostu, pozostaje na piątej pozycji. Ciekawostką jest natomiast to, że w ostatnim czasie progres względem udziałów w rynku notowały tylko Samsung i Huawei. Cała reszta cofała się lub stała w miejscu. Według Counterpoint Research ten pierwszy może zawdzięczać swój wynik wyraźnemu wzrostowi w Indiach i Ameryce Północnej. Nie da się ukryć, że wpływ miało też stale poszerzające się o średniopółkowe, czyli przystępne cenowo modele. To właśnie w nich często możemy spotkać procesory marki Exynos.

