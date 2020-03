Intel Tiger Lake-U - specyfikacja układu oraz nowe testy wydajności

W tym roku zadebiutuje kolejna, 11. generacja mobilnych procesorów Intel Core, które wykorzystają architekturę Willow Cove oraz usprawniony proces technologiczny 10 nm+. Mowa oczywiście o rodzinie Intel Tiger Lake, która zastąpi dostępną obecnie serię Ice Lake. Co jakiś czas do sieci przedostają się nowe informacje na temat nadchodzących, niskonapięciowych jednostek. Nowe testy wydajności jednego z tych procesorów pojawiły się w bazie SiSoft Sandra, gdzie od razu zostały zestawione z obecnym flagowcem w postaci Intel Core i7-1065G7 z rodziny Ice Lake-U, który także wykorzystuje 10 nm proces technologiczny. Specyfikacja podana przez program potwierdza kilka istotnych zmian względem aktualnych niskonapięciowych jednostek dla laptopów.

W bazie programu SiSoft Sandra pojawił się wpis dotyczący 28W procesora Intel Tiger Lake-U, wyposażonego w 4 rdzenie oraz 8 wątków.

Procesor Intel Tiger Lake-U, który pojawił się w bazie SiSoft Sandra wyposażono w cztery fizyczne rdzenie oraz osiem wątków. Obecnie nie ma żadnych informacji, które by potwierdzały, iż 11 generacja układów Tiger Lake-U doczeka się zwiększonej ilości rdzeni oraz wątków. Zmian natomiast doczekamy się w samej architekturze, co widać chociażby po zwiększonej ilości pamięci cache L2 oraz L3. W przypadku pamięci L2 otrzymamy 4x 1,25 MB, czym Tiger Lake-U upodobni się nieco do serwerowych układów - dla porównania Intel Core i7-1065G7 posiada 4x 512 kB L2. Jeśli chodzi o pamięć podręczną L3 to testowana jednostka posiadała 12 MB cache L3 - o 4 MB więcej w porównaniu do topowych układów Ice Lake-U. Nie zabraknie także dalszego wsparcia dla instrukcji AVX-512.

Bazowa częstotliwość zegara procesora Tiger Lake-U wynosi 2,7 GHz - już kilka wcześniejszych testów z bazy 3DMark sugerowały podobne parametry, co jest związane z podwyższonym do 28W TDP tychże układów. Taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0 sięga natomiast 4,3 GHz. W teście wydajności w programie SiSoft Sandra układ uzyskuje od kilkunastu do kilkudziesięciu procent lepsze osiągi w porównaniu do Intel Core i7-1065G7. Wszystko bowiem zależy od konkretnego laptopa, bowiem w jednych procesor stabilniej pracuje pod obciążeniem, w innych szybciej objawia się throttling. Nowe układy Tiger Lake-U zadebiutują najwcześniej w okresie wakacyjnym. Sądząc jednak po wczesnych testach, zdecydowanie jest na co czekać.

Źródło: Twitter APISAK