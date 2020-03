Intel Tiger Lake - porównanie iGPU Xe z topowym iGPU AMD Renoir

W tym roku spodziewamy się wyjątkowego pojedynku pomiędzy Intelem a AMD na rynku mobilnym. O ile jednak w przypadku segmentu desktopowego widać wyraźnie, że dla Intela nie jest on najważniejszy, tak rynku mobilnego łatwo firma nie zamierza odpuścić. Niedawno oficjalnie zapowiedziano 7 nm układy APU AMD Renoir, na które Intel zamierza odpowiedzieć w postaci swoich niskonapięciowych procesorów Tiger Lake-U. Będą one wykorzystywały usprawniony, 10 nm proces technologiczny oraz mikroarchitekturę Willow Cove, będącą rozwinięciem Sunny Cove z układów Ice Lake-U. Nie zabraknie także zintegrowanego układu nowej generacji, wykorzystującego architekturę Xe. W bazie 3DMark pojawił się nowy test iGPU w układzie pracującym w trybie 28W. Zintegrowany układ Xe porównano z Radeonem Graphics (8 CU) z Ryzena 9 4900HS. Wyniki są dość interesujące.

W bazie 3DMark Fire Strike zestawiono ze sobą zintegrowany układ Intel Xe (Tiger Lake-U) oraz Radeon Graphics z 8 blokami CU (Ryzen 9 4900HS). Nieco lepsze wyniki uzyskuje układ Intela.

Procesor Intel Tiger Lake-U użyty do porównania to najmocniejszy przedstawiciel tej linii, który będzie miał TDP na poziomie 28W. Z informacji, które dzisiaj ukazały się w sieci, pojawią się także niżej taktowane układy Tiger Lake z TDP 15W - obecnie topowy procesor z tej linii ma rzekomo taktowanie bazowe na poziomie 1,8 GHz (Core i7-1065G7 ma 1,3 GHz zaledwie). Tiger Lake-U z TDP 28W ma mieć taktowanie obecnie na poziomie 2,7 GHz choć Intel dąży do zwiększenia tej wartości finalnie do 2,8 GHz. Topową jednostkę Tiger Lake-U z układem iGPU Xe zestawiono w teście 3DMark Fire Strike to aktualnie najmocniejszego układu graficznego AMD w postaci Radeona Graphics z 8 blokami CU (Ryzen 9 4900HS) i taktowaniem na poziomie 1750 MHz. Wyniki okazują się całkiem ciekawe.

Co ciekawe, 28W układ Intel Xe pokonał flagowy układ AMD o średnio 10,5 procent. W pierwszym graficznym teście różnica wynosi tylko 6,7%, natomiast w drugim scenariuszu rozbieżność była nieco wyższa i wynosiła już 13,8%. Widać, że Intel nieustannie dopracowuje swoje nadchodzące zintegrowane układy graficzne oparte o architekturę Xe - najnowsze testy układu z 96 jednostkami EU to potwierdzają. Intel rozpoczął już rozsyłanie próbek procesorów Tiger Lake do partnerów OEM, co oznacza że wkrótce mogą pojawić się pierwsze testy konkretnych urządzeń bazujących na tych 10 nm układach.

Źródło: WCCFTech