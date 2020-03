AMD Ryzen 5 4600H - pierwsze wyniki na poziomie Core i7-9750H

Kolejny dzień, kolejne informacje na temat mobilnych procesorów AMD Ryzen serii 4000. Ostatnio sporo pisaliśmy na temat 8-rdzeniowych i 16-wątkowych układów Ryzen 7 PRO 4700U oraz Ryzen 7 4800H. Dotychczas najmniej mówiło się na temat 6-rdzeniowych i 12-wątkowych procesorów AMD Ryzen 5 4600U oraz Ryzen 5 4600H. O ile pierwszy z tej dwójki wciąż się nie ujawnił w żadnych testach pokroju GeekBench czy 3DMark, o tyle więcej dowiedzieliśmy się na temat najsłabszego przedstawiciela linii H, a więc Ryzena 5 4600H. W sieci bowiem pojawiły się wyniki fizycznego testu przeprowadzonego w benchmarku 3DMark Time Spy, dzięki czemu możemy porównać układ zarówno z obecnie dostępnym mobilnym Core i7-9750H, jak również desktopowymi procesorami Ryzen 5 3600 oraz Ryzen 5 3600X.

AMD Ryzen 5 4600H w teście fizycznym programu 3DMark Time Spy osiąga wynik porównywalny z Intel Core i7-9750H oraz nieco niższy od Ryzena 5 3600 oraz Ryzena 5 3600X.

AMD Ryzen 5 4600H jest najniższym układem w serii H - wyposażony został w 6 fizycznych rdzeni oraz 12 wątków, podobnie jak choćby Intel Core i7-9750H. Posiada także zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z 6 blokami CU o taktowaniu 1500 MHz. Nie brakuje także wbudowanego kontrolera pamięci DDR4-3200 oraz LPDDR4X 4266 MHz. Współczynnik TDP wynosi 45W lub 35W, jeśli mowa o Ryzenie 5 4600HS. Procesor pojawił się w bazie programu 3DMark Time Spy, dzięki czemu można sprawdzić jego wydajność w teście fizycznym oraz porównać z trzema innymi układami: Core i7-9750H, Ryzen 5 3600 oraz Ryzen 5 3600X.

Specyfikacja Ryzen 7 4800U Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Ryzen 9 4900HS Ryzen 9 4900H Rodzina APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie/wątki 8R/16W 6R/12W 8R/16W 8R/16W 8R/16W Zegar bazowy 1,8 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz ? ? Zegar Turbo 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz ? ? iGPU Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (6 CU) Radeon Graphics (7 CU) ? ? Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz TDP 15W 45W 45W 35W 45W

Nowe APU Renoir uzyskało w teście dokładnie 6499 punktów, co jest wynikiem właściwie porównywalnym co w Intel Core i7-9750H. Zdarzają się modele laptopów, gdzie ten procesor osiąga w porywach 6800-6900 punktów, ale to już jest wyłącznie przy zachowaniu maksymalnego taktowania wszystkich rdzeni. W innych notebookach wyniki mogą oscylować w okolicy poniżej 6000 punktów. Niemniej widać, że przynajmniej w tym konkretnym teście rezultaty obu procesorów są porównywalne. Co ciekawe, ten 45W Ryzen 5 4600H nie odbiega także znacząco od wyniku 65W Ryzena 5 3600 (w przypadku 95W Ryzena 5 3600X różnice są już zauważalne) - rezultaty obu desktopowych układów kształtują się na poziomie odpowiednio 7150 oraz 7300 punktów.

Źródło: Twitter _rogame