AMD Renoir - desktopowe APU z 8 rdzeniami odkryto w sieci

W ostatnich miesiącach bardzo dużo pisaliśmy na temat APU AMD Renoir, jednak wyłącznie w kontekście procesorów dla laptopów. Nic dziwnego, bowiem to mobilne układy są prezentowane jako pierwsze, a dopiero po kilku miesiącach w sklepach debiutują desktopowe jednostki. Wszyscy zastanawiamy się jak będą prezentowały się procesory APU Renoir w wersjach desktopowych z wyższym TDP. Równo tydzień temu w bazie 3DMark 11 odkryto ślady pierwszego, 8-rdzeniowego układu APU przeznaczonego dla desktopów. Tym razem jednostka znowu została przetestowana (prawdopodobnie ta sama pod względem konfiguracji, ale pewności nie mamy) w nowszym i nieco bardziej miarodajnym teście 3DMark Time Spy. Nowe rezultaty są bardzo obiecujące.

W bazie programu 3DMark pojawił się nowy wpis dotyczący jednego z nadchodzących układów APU Renoir, przeznaczonych dla desktopów. Podobnie jak w przypadku mobilnych jednostek, także tutaj spodziewamy się wykorzystania architektury Zen 2 oraz 7 nm procesu technologicznego. Według informacji wyciągniętych z programu, taktowanie procesora wynosiło 3,5 GHz, z kolei zintegrowany układ Radeon Graphics pracował z zegarem 1750 MHz - możemy więc obstawić, że mowa o iGPU z 8 blokami Compute Units, podobnie jak ma to miejsce w Ryzenie 7 4800U, Ryzenie 9 4900H oraz Ryzenie 9 4900HS. W porównaniu do pierwszego testu, który pojawił się tydzień temu, dzisiejszy wypada o wiele lepiej.

Time Spy



ASRock X300M-STX



Desktop Renoir 8C/16T 3.5GHz base

1750MHZ iGPU

DDR4 3200MHz SODIMM



CPU score : 8522

Graphics score : 1182



For context



4800HS with iGPU

1600MHZ iGPU

DDR4 3200MHz SODIMM



CPU score : 7597 (score is lower because of iGPU)

Graphics score : 1092