Procesory Intel Core i5-10400 mają lutowany lub klejony IHS

Zapewne większość naszych czytelników ma świadomość, że produkcja krzemowych chipów nigdy nie pozwala na 100% uzysku - zawsze trafi się jakaś uszkodzona część, z której można jednak stworzyć słabszy model. Dlatego właśnie często te słabsze, budżetowe wersje chipów to tak naprawdę produkty, które nie spełniły norm wymaganych dla topowych układów. Ta praktyka stosowana jest przez wielu znanych producentów, w tym również Intela, a przypominają nam o tym najnowsze wieści dotyczące nowych procesorów Intel Core i5-10400 z generacji Comet Lake. Okazuje się, że nabywcy tej jednostki mogą natrafić na dwie różne wersje chipu, które różnią się od siebie konstrukcyjnie - jedna bazuje na nowej matrycy o powierzchni 200 mm², druga zaś wykorzystuje projekt z epoki Coffee Lake...

Intel Core i5-10400 i jego wersja bez iGPU, Core i5-10400F występują w dwóch steppingach: Q0 i G1. Ten pierwszy rodzaj to nic innego jak matryca Comet Lake z lutowanym IHS, natomiast drugi oznacza, że układ to tak naprawdę... Core i7-8700 w nowych szatach.

Na samym początku warto zaznaczyć, że dla zwykłego konsumenta ta wiadomość będzie praktycznie bez znaczenia, bo koniec końców oba warianty w testach wydajności osiągną te same wyniki (albo przynajmniej niemal identyczne). Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Jak donosi serwis TechPowerUp, model Core i5-10400 i jego wersja bez iGPU, Core i5-10400F, występują w dwóch steppingach: Q0 i G1. Ten pierwszy rodzaj to nic innego jak matryca Comet Lake z dezaktywowanymi czterema rdzeniami, która posiada lutowany odpromiennik ciepła (IHS). Wariant G1 to z kolei nic innego, jak przystosowany do gniazda LGA 1200 chip Coffee Lake z klejonym IHS, który może osiągać nieco wyższe temperatury. Można więc powiedzieć, że to Intel Core i7-8700 w nowych szatach.

Rzecz jasna, przed zakupem nie będziemy mogli zobaczyć, w jakiej wersji nabywamy układ. Skąd więc będziemy wiedzieć, co kryje kupiony przez nas procesor? Kluczowy jest tu kod SPEC drukowany na IHS. Jak pokazuje poniższa tabelka, SRH79/SRH78 oznacza nową, lutowaną matrycę, natomiast SRH3D/SRH3C - starszą i klejoną. Co ciekawe, w przypadku innych modeli Core i5 problem w ogóle nie występuje, bowiem Core i5-10500 i Core i5-10600 występują tylko w wersji G1, natomiast chipy z odblokowanym mnożnikiem mają wyłącznie lutowany odpromiennik ciepła. Wszystko wskazuje więc na to, że chętnych na najbardziej atrakcyjnego Comet Lake'a czeka loteria.

Źródło: TechPowerUp