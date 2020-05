Dlaczego nie powstał 12 rdzeniowy procesor Intel Comet Lake?

Procesor Intel Core i9-10900K to aktualnie szczytowe osiągnięcie Intela jeśli chodzi o desktopowe układy dla mainstreamu. Posiada on 10 fizycznych rdzeni, jednak całość oparta jest na leciwej już architekturze Skylake i litografii 14 nm. Mimo to taka jednostka może być ciekawym obiektem do badań i porównań, zwłaszcza, że pod względem technologicznym nie różni się ona zbyt wiele od poprzednich generacji chipów od Niebieskich. Core i9-10900K wpadł właśnie w ręce der8auera, specjalisty od ekstremalnego overclockingu, który nie omieszkał "rozebrać" Comet Lake'a i zajrzeć w jego wnętrze. Jak prezentuje się oskalpowana "i-dziewiątka" i jak wypada na tle poprzednich flagowców?

Można wywnioskować, że niemożliwe jest zrobienie chipu Comet Lake z 12 fizycznymi rdzeniami i wbudowanym iGPU. Co więcej, to bez znaczenia, czy mówimy tu o wersji z literką "F", bowiem chipy te mają tylko dezaktywowany układ grafiki - budowa matrycy zostaje ta sama.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zewnętrzne krawędzie matrycy, które znajdują się w odległości zaledwie kilku milimetrów od punktu przyczepności zintegrowanego odpromiennika ciepła (IHS). Całość ma 22,3 mm długości i 9,2 mm szerokości, co przekłada się na powierzchnię równą 206,1 mm². To całkiem sporo - dla przykładu, 6-rdzeniowe i 8-rdzeniowe Coffee Lake'i mają powierzchnię kolejno 153,6 mm² i 180,3 mm². Jak więc widać, dodanie dwóch kolejnych fizycznych rdzeni ma spore znaczenie dla budowy matrycy.

Można wywnioskować, że niemożliwe jest zrobienie chipu Comet Lake (bądź jakiegokolwiek bazującego na architekturze Skylake) z 12 fizycznymi rdzeniami i wbudowanym iGPU. Co więcej, to bez znaczenia, czy mówimy tu o wersji z literką "F", bowiem chipy te mają tylko dezaktywowany układ grafiki - budowa matrycy zostaje ta sama. Warto wspomnieć o jeszcze jednym odkryciu der8auera, które dotyczy temperatur oskalpowanego Core i9-10900K. Jeśli ktoś planuje ekstremalne OC i nie straszna mu zabawa z procesorem, powinien spróbować użycia ciekłego metalu - jak pokazuje test poniżej, pozwoli to obniżyć średnią temperaturę procesora nawet o 7 °C.

Źródło: der8auer