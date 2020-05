Intel Core i9-10900K podkręcony do 7,7 GHz na wszystkich rdzeniach

Za nami testy pierwszych procesorów Intel Comet Lake-S dla komputerów stacjonarnych. Jak można było się spodziewać, najwyższy model, Intel Core i9-10900K, został okrzyknięty nowym królem wydajności, przynajmniej w grach komputerowych. A co z jego możliwościami podkręcania? Nie trzeba było długo czekać na pierwsze poważniejsze próby profesjonalnych overclockerów. Jeden z nich, o pseudonimie Elmor, wykręcił procesor do absurdalnej wartości 7,7 GHz (konkretnie 7707,6 MHz), przekraczającej ponad dwukrotnie bazowe taktowanie. Co ważne, ten rezultat udało się osiągnąć na wszystkich dziesięciu rdzeniach. Jego uzyskanie nie było jednak łatwe – wykorzystano w tym celu ciekły hel (-269 stopni Celsjusza).

Najnowszy procesor Core i9-10900K został wykręcony do aż 7,7 GHz! Wynik ten osiągnięto przy wykorzystaniu ciekłego helu. Robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z 10-rdzeniową bestią i na każdym rdzeniu udało się uzyskać taką wartość.

Jaki podzespoły wykorzystano przy podkręcaniu procesora Intel Core i9-10900K do 7,7 GHz? Podstawą była płyta główna ASUS ROG Maximus XII Apex (Intel Z490) w połączeniu z jedną 8-gigabajtową kością pamięci RAM DDR4-4400 (G-Skill Trident Z RGB). Tę wartość uzyskano przy napięciu 1,194 V. Co ciekawe, proces przeprowadzono na systemie operacyjnym Windows XP ze względu na obsługę narzędzia do ekstremalnego podkręcania ASUS Turbo V Core. Warto na marginesie przypomnieć, że poprzedni model, Intel Core i9-9900K, udało się wykręcić do 7,6 GHz, również przy użyciu ciekłego helu. Zmagania Elmora i jego zespołu overclockerów, którzy współpracowali z firmą ASUS, możecie obejrzeć na poniższym, kilkuminutowym filmiku:

Intel Core i9-10900K to najnowszy flagowy procesor 10. generacji Comet Lake-S, wykonany w usprawnionym, 14-nanometrowym procesie technologicznym. Ten 10-rdzeniowy i 20-wątkowy model został stworzony z myślą o płytach głównych z gniazdem LGA 1200 i może pochwalić się domyślną częstotliwością taktowania na poziomie 3,7 GHz. W trybie Thermal Velocity Boost udaje się osiągać maksymalnie 5,3 GHz (pojedynczy rdzeń), a w Turbo Boost 3.0 – 5,2 GHz (dwa rdzenie) lub 4,9 GHz (wszystkie rdzenie). Sztukę, którą otrzymaliśmy do testów, udało się nam wykręcić do 5,2 GHz (na wszystkich rdzeniach) przy napięciu 1,35 V, co podniosło temperaturę do niemal 100 stopni Celsjusza. Przy wyższych wartościach występowała niestabilność. Oczywiście w naszym przypadku nie było mowy o ciekłym helu – skorzystaliśmy z chłodzenia wodnego Corsair H115i PRO, więc, co oczywiste, daleko nam do rekordu Elmora.

Źródło: TechPowerUp