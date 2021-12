Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 mają zadebiutować dopiero 8 marca. Spodziewamy się pięciu różnych modeli

Od premiery pierwszych układów bazujących na architekturze AMD Zen 3 minęło już kilkanaście miesięcy. To sporo czasu i nic dziwnego, że powoli wyczekujemy wieści o następcach tych układów, jednak producent nie zaprezentował dotąd wszystkich procesorów, które mają korzystać z dotychczasowych rozwiązań. Ciągle czekamy na chipy Ryzen Threadripper 5000 z segmentu HEDT, które zapewnią nowy poziom wydajności w profesjonalnych zastosowaniach. Mimo różnych plotek i doniesień Czerwoni ciągle nie wiemy zbyt wiele o kolejnej generacji Threadripperów, jednak wygląda na to, że już za chwilę wszystko będzie jasne. Pojawiły się nowe informacje w sprawie ich debiutu, a pochodzą one od zaufanego leakstera.

Premiera procesorów AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 odbędzie się dopiero 8 marca 2022 roku, jednak możliwe, że producent wspomni coś o nowych układach już podczas targów CES 2022. Póki co nie wiemy zbyt wiele o ich specyfikacji.

Jak podaje serwis VideoCardz powołując się na swoje źródło, premiera procesorów AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 odbędzie się dopiero 8 marca 2022 roku. Warto zwrócić uwagę, że mowa jest tutaj wyłącznie o jednostkach z dopiskiem PRO. Bazując na wcześniejszych doniesieniach specjalnie nas to nie dziwi, bowiem nigdy nie pojawiła się wzmianka o jakimkolwiek standardowym modelu. Mimo odległej daty debiutu liczymy na to, że AMD wspomni coś o nowych Threadripperach już podczas targów CES 2022.

Seria procesorów AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 ma liczyć pięć różnych modeli o oznaczeniach 5945WX (12r/24w), 5955WX (16r/24w), 5965WX (24r/48W), 5975WX (32r/64w) i 5995WX (64r/128w). Zagadką jest jednak ich dokładna specyfikacja. O ile TDP (280 W) czy konfiguracja rdzeni/wątków wydaje się być łatwa do przewidzenia, to jednak zagadką są taktowania, a nawet proces technologiczny procesorów i ich architektura. W końcu nie od dziś chodzą pogłoski, że AMD pracuje nad ulepszonymi chipami Ryzen (Zen 3+) bazującymi na litografii 6 nm. Nie możemy wykluczyć, że nowe Threadrippery skorzystają z dobrodziejstw z tych technologii, jednak póki co nie ma sensu wróżyć z fusów - lepiej poczekać na konkretne zapowiedzi.

Źródło: VideoCardz