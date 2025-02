Prince of Persia: The Lost Crown - darmowa wersja demonstracyjna już możliwa do pobrania. Dostępna na każdej platformie

Seria gier pt. Prince of Persia jest z nami obecna już od 1984 roku, kiedy to pojawiła się pierwotnie na komputerach Apple II. Stopniowo przygody związane z losami tytułowego Księcia zdobywały coraz większe uznanie, a dziś gry z tej serii kojarzy większość osób. Od ostatniej pełnoprawnej produkcji minęło już sporo czasu, jednak w końcu fani doczekali się swoistego rebootu w postaci gry Prince of Persia: The Lost Crown. Demo tytułu stało się właśnie dostępne.

Od 11 stycznia 2024 roku (18:00) wersja demonstracyjna gry Prince of Persia: The Lost Crown stała się dostępna dla wszystkich. Możemy z niej skorzystać praktycznie na każdej platformie.

Omawiana odsłona jest swoistym powrotem do korzeni, wszak przygody głównego bohatera obserwujemy ze standardowej perspektywy dla gier platformowych (zupełnie jak na początku). W tym przypadku mamy do czynienia z produkcją 2,5D, która ma całkiem przyjemną dla oka oprawę graficzną. W tej przygodowej grze przyjdzie nam wcielić się w Sargona, który służy w gwardii królewskiej i ma za zadanie uratować tytułowego księcia. Fabularnie jest więc nieco inaczej niż w poprzednich odsłonach, natomiast ta edycja nie łączy się w żaden sposób z dotychczasowymi wydarzeniami. Sama gra ma też bardzo przyzwoite wymagania i z pewnością większość graczy nie będzie miała problemów z wysokimi ustawieniami graficznymi.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Ultra wymagania Procesor Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 1600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM)

AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM)

AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM)

AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM) Pamięć 8 GB RAM Dual Channel 8 GB RAM Dual Channel 8 GB RAM Dual Channel Miejsce na dysku 30 GB (zalecany SSD) 30 GB (zalecany SSD) 30 GB (zalecany SSD) Biblioteki DirectX 11 DirectX 11 DirectX 11 System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Ustawienia gry 1920 x 1080, 60 FPS

Normalne ustawienia graficzne 2560 x 1440, 60 FPS

Wysokie ustawienia graficzne 3840 x 2160, 60 FPS

Ultra detale graficzne

Co zaś się tyczy samej wersji demonstracyjnej, to musimy mieć na uwadze, że postępy nie są w niej zapisywane. Za każdym razem po restarcie tytułu będziemy więc zaczynać w tym samym momencie. Nie mamy jednak ograniczeń dotyczących okresu rozgrywki, więc możemy spędzić w grze tyle czasu, ile mamy na to ochotę. Poniżej znajdziemy linki do darmowych dem na każdą dostępną platformę wraz z cenami za pełną wersję. Warto wspomnieć, że na PurePC już niebawem ukaże się pełna recenzja gry Prince of Persia: The Lost Crown.

Źródło: Ubisoft