Premiera Cyberpunk 2077 ponownie przesunięta! Kiedy zagramy?

W ostatnich miesiącach dostaliśmy wiele oficjalnych komunikatów od producentów gier o opóźnieniach tytułów, które pierwotnie miały debiutować w pierwszej połowie 2020 roku. Opóźniono już wydanie m.in. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Watch_Dogs: Legion, Marvel's Avengers, The Last of Us: Part II (ten tytuł po dwukrotnym opóźnieniu zadebiutuje jutro) czy Ghost of Tsushima (premiera w lipcu). Początkowo w kwietniu miał się ukazać Cyberpunk 2077, jednak termin jego debiutu został przełożony na 16 września. Niestety mamy po raz kolejny złe wiadomości ze studia CD Projekt RED - developerzy właśnie ogłosili kolejne przesunięcie debiutu. W oficjalnym komunikacie prasowym jakie pojawiło się w mediach społecznościowych, twórcy ogłosili nową datę premiery.

CD Projekt RED ogłosił właśnie ponowne przesunięcie premiery gry Cyberpunk 2077 - tytuł zadebiutuje (miejmy nadzieję) 19 listopada.

W oficjalnym komunikacie prasowym, studio CD Projekt RED poinformowało, że wyczekiwany przez graczy Cyberpunk 2077 nie pojawi się w terminie 16 września. Choć gra jest na ukończeniu, a fabuła, poszczególne questy i świat gry są już gotowe, to twórcy wciąż wyłapują i poprawiają kolejne błędy. Developerom zależy na wypuszczeniu gry, która będzie stała na wysokim poziomie technicznym, dużo wyższym niż to było w przypadku gier z serii Wiedźmin. Studio poinformowało o przełożeniu premiery na 19 listopada, tak więc musimy poczekać jeszcze dodatkowe dwa miesiące.

Choć na samą grę nadal musimy czekać przez jeszcze pięć miesięcy, czasu nieco umili prezentacja Night City Wire, która odbędzie się już za tydzień. Pierwotnie wydarzenie miało się odbyć 11 czerwca, jednak z racji demonstracji jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, studio postanowiło przełożyć pokaz o dwa tygodnie. Podczas Night City Wire spodziewamy się ujrzeć nowy gameplay z obecnej wersji Cyberpunka 2077.

