Płatności zbliżeniowe bez PIN-u teraz możliwe do kwoty 100 złotych

Chyba każdy, kto na co dzień płaci bezgotówkowo przyzwyczajony jest do wpisania PIN-u karty przy zakupach przekraczających cenę 50 zł. Trzeba jednak przyznać, że z biegiem czasu stało się to dosyć męczące. Dlaczego? Przede wszystkim dziś 50 zł jest mniej warte niż 50 zł sprzed kilku ładnych lat. Nie tylko zarabiamy dziś więcej, ale i więcej wydajemy, w związku z czym wpisanie kodu jest coraz częstsze i zajmuje nam to dodatkowy czas. Nic więc dziwnego, że już od dawna mówi się o możliwości zwiększenia tego limitu. Zmiany nastąpią jednak dopiero teraz, a górnym limitem będzie kwota 100 zł. Firmy Visa oraz Mastercard mają już stosowne zgody od Narodowego Banku Polskiego.

Brak konieczności wpisywania PIN-u przy zakupach do 100 zł jest w dzisiejszych realiach szczególnie ważne. W czasach pandemii koronawirusa wolimy płacić zbliżeniowo, unikając kontaktu z terminalem czy gotówką.

Visa ma wprowadzić zmiany już jutro, a więc w czwartek 19 marca. Obowiązywać będą one nie tylko karty zbliżeniowe Visa, ale i tradycyjne karty płatnicze wyposażone w chip. W przypadku kart Mastercard limit zostanie podniesiony dzień później, a więc 20 marca. Musimy mieć jednak na uwadze, że daty te nie są bezwzględne dla każdego przypadku płatności bezgotówkowej - agenci rozliczeniowi będą musieli jeszcze zaktualizować swoje urządzenia, a to w niektórych przypadkach może chwilę potrwać. W końcu najważniejsze jest bezpieczeństwo samych transakcji, więc lepiej jeszcze nie nastawiać się na ten scenariusz w najbliższych dniach.

Źródło: Money