Serial Lords of the Rings zawieszony z powodu koronawirusa

Epidemia koronawirusa trwa i oddziałuje na globalną gospodarkę. Odwoływane są masowe wydarzenia, zamykane sklepy i kina oraz wstrzymywane są prace na planach serialowych i filmowych. Tak też się stało w przypadku Władcy Pierścieni (ang. The Lords of the Rings) platformy Amazon. Jak powiadomiła strona internetowa periodyka The New Zealand Herald, adaptacja twórczości J.R.R. Tolkiena została wstrzymana na przynajmniej dwa tygodnie z powodu obaw związanych z rozpowszechnianiem się wirusa oraz kontroli granicznych i ograniczeń wyjazdów. Przynajmniej, ponieważ producenci nie wiedzą, kiedy praca aż 800-osobowej ekipy zostanie wznowiona. Serial znajdował się na etapie kręcenia zdjęć na zachodnim wybrzeżu Auckland w Nowej Zelandii.

The Lords of the Rings Amazona ma być najdroższym serialem w historii. Za samą licencję zapłacono 250 milionów dolarów, a prace nad pięcioma sezonami mają pochłonąć aż miliard dolarów. Akcja serialu będzie osadzona w Śródziemiu podczas Drugiej Ery, która kończy się pierwszym zwycięstwem nad Sauronem. W obsadzie znajdują się aktorzy znani z takich produkcji, jak Gra o tron, Ray Donovan, I Am the Night i Odpowiednik. Oto przykładowe nazwiska: Morfydd Clark (Galadriela), Nazanin Boniadi, Dylan Smith, Markella Kavenagh (Tyra), Daniel Weyman. Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Joseph Mawle i Robert Aramayo. Większość może nie być kojarzona, dlatego zamieściliśmy poniżej zdjęcie obsady. Pierwszy sezon może liczyć nawet 20 epizodów, chociaż nie są to oficjalnie potwierdzone informacje. Pierwsze odcinki zostaną nakręcone przez J.A. Bayona, reżysera Jurassic World: Upadłe królestwo, Siedem minut po północy oraz serialu Dom grozy.

Z powodu epidemii koronawirusa wstrzymano produkcję wielu seriali i filmów, zrezygnowano także z premier kinowych. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że zawieszono prace także na planie drugiego sezonu Wiedźmina Netfliksa. Podobnie jak w przypadku Władcy Pierścieni, przerwa potrwa minimum dwa tygodnie. Według nieoficjalnych doniesień serialowa ekranizacja sagi J.R.R. Tolkiena miała ukazać się na platformie Amazon Prime w 2021 roku. Jeśli opóźnienia na planie nie przedłużą się, to nie powinny wpłynąć znacząco na termin premiery. Mimo że nie zakończono jeszcze prac nad pierwszym sezonem, to Amazon oficjalnie zamówił drugą serię.

