PornHub odciął miliony użytkowników w Stanach Zjednoczonych. To wyraz sprzeciwu wobec weryfikacji wieku

O tym, że wybrane serwisy z treściami erotycznymi będą wymagały udowodnienia pełnoletności mówi się od lat. Wygląda jednak na to, że od słów ktoś w końcu zaczął przechodzić do czynów. Owym kimś są urzędnicy stanu Wirginia w USA. Co jednak ciekawe, obowiązek weryfikacji przerzucono wprost na usługodawców treści erotycznych, a więc np. bezpośrednio na PornHuba. W akcie protestu serwis zablokował więc dostęp do strony mieszkańcom wspomnianego stanu.

Osoby wchodzące obecnie do serwisu PornHub z terytorium Wirginii są witani nagraniem, w którym Cherie DeVille, znana (ponoć) aktorka porno komentuje blokadę następującymi słowami: " Jak pewnie wiecie, wybrani przez was urzędnicy stanu Wirgina wymusili na nas weryfikację tego, ile macie lat, by uniemożliwić osobom młodszym dostęp do naszego serwisu". Dodaje też, że choć bezpieczeństwo i trzymanie się przepisów są dla serwisu pierwszorzędne, to okazywanie dowodu osobistego za każdym razem gdy chce się odwiedzić platformę dla dorosłych "nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem".

DeVille w imieniu serwisu dość słusznie zauważa także, że przeprowadzana w ten sposób weryfikacja wieku (przedstawianie dowodu osobistego przez sieć) niesie zagrożenia dla prywatności użytkowników. Wirginia nie jest jedynym stanem bez dostępu do PornHuba. Jest nim także Utah. To bowiem tam w maju tego roku podpisana została ustawa o weryfikacji wieku. Następnie, bazując na identycznych przepisach, ustawa została wprowadzona także w Wirginii. Free Speech Coalition, a więc branżowa grupa zajmująca się gałęzią rozrywki +18 dodaje, że podobne przepisy pojawiły się także w Teksasie, Montanie oraz w Arkansas.

