PNY GeForce RTX 4070 Blower Edition - karta graficzna z minimalistycznym chłodzeniem w starym stylu

Karty graficzne wykorzystujące pojedynczy wentylator promieniowy już dawno odeszły do lamusa. Dziś kojarzą nam się tylko z głośną pracą oraz często wysokimi temperaturami, jednak mimo to najwyraźniej nie brakuje chętnych na tego typu konstrukcje. W końcu jeszcze nie tak dawno różni producenci oferowali GeForce'a RTX 3090 w takim stylu. Tym razem firma PNY postanowiła użyć podobnego chłodzenia na rdzeniu AD104.

Według przedstawiciela PNY układ podobno generuje tylko ok. 32 dBA hałasu, a więc mniej więcej tyle, co zwykła karta z nowoczesnym chłodzeniem z wentylatorami osiowymi.

PNY GeForce RTX 4070 Blower Edition to pierwsza karta graficzna Ada Lovelace wykorzystująca chłodzenie z niewielką turbinką. Całość cechuje się niezwykle minimalistycznym designem, zajmuje w obudowie dwa sloty, a wymiary całości to 278,4 x 119,4 x 40 mm. Co ciekawe, wg przedstawiciela PNY układ podobno generuje tylko ok. 32 dBA hałasu, a więc mniej więcej tyle, co zwykła karta z nowoczesnym chłodzeniem z wentylatorami osiowymi. To bardzo obiecujący wynik, aczkolwiek należy pamiętać, że RTX 4070 to stosunkowo oszczędny układ pobierający pod obciążeniem ok. 200 W.

Trudno oczekiwać, by GeForce RTX 4070 Blower Edition stał się atrakcyjną propozycją dla graczy. Tego typu karty graficzne powstają raczej z myślą o klientach korporacyjnych lub badaczach, którzy wymagają dużej wydajności obliczeniowej przy ograniczonym budżecie. Mimo wszystko miło byłoby zobaczyć taki układ w sklepach. Przy odpowiednio przygotowanej ofercie na pewno znalazłoby się na niego grono chętnych. Nie wiemy jednak kiedy, gdzie i w jakiej cenie zadebiutuje omawiana karta graficzna.

Źródło: VideoCardz, GDM