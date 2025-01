PlaytronOS - nadchodzi system oparty na Linuksie, który rzuca wyzwanie Windowsowi i SteamOS. Najpierw zawita w handheldach

Linux zyskuje coraz większe zainteresowanie w branży gier, a dowodem tego są działania podjęte przez nowy startup Playtron. Jednym z jego założycieli jest Kirt McMaster, a więc ta sama osoba, która lata temu była dyrektorem generalnym firmy Cyanogen (głównym projektem była modyfikacja Androida o nazwie CyanogenMod - dziś jej spadkobiercą jest LineageOS). Na rynek niebawem wkroczy system PlaytronOS, który ma zamiar konkurować ze SteamOS i Windowsem w segmencie gier.

Nieoczekiwanym projektem, który ma konkurować z aktualnymi systemami, jakich używa się na handheldach do gier, jest PlaytronOS. System ten jest oparty na Linuksie, a stoją za nim znane osoby z branży technologicznej.

W skrócie: PlaytronOS jest nową dystrybucją opartą na systemie Linux, która może uruchamiać gry z wielu platform, takich jak Steam, czy też Epic Games Store (oczywiście w grę wchodzą tytuły z systemu Windows). Jej przeznaczeniem początkowo będą handheldy do gier, natomiast projekt wspiera zarówno architekturę ARM, jak i x86, więc w przyszłości będzie dostępny na tabletach, laptopach itd. Za jego utworzenie odpowiada wspomniany Kirt McMaster, który zebrał już 10 mln dolarów dofinansowania i zatrudnia 18 pracowników. Wśród nich znajdują się osoby, które tworzyły system ChimeraOS oraz oprogramowanie Heroic Games Launcher, czy też Box64. Mamy więc zespół doświadczonych ludzi, środki na rozwój, a także partnerów. Pozostaje jednak pytanie: czy to wystarczy, aby całość odniosła sukces? Nie jest to takie oczywiste.

W ciągu 60 następnych dni ma zostać opublikowana wczesna wersja systemu, aby gracze mogli ją testować i na bieżąco zgłaszać, co można ulepszyć lub zmienić. Jeszcze w 2024 roku ukaże się urządzenie od AYANEO, które będzie funkcjonować właśnie poprzez PlaytronOS. Plany twórców są bardzo ambitne, natomiast nie ma żadnej pewności, że się powiodą. Niemniej jednak każda alternatywa na rynku gamingowych systemów operacyjnych jest pożądana. Tym bardziej, teraz kiedy większość handheldów opiera się na Windowsie, czyli systemie, który „nie za bardzo” jest przystosowany do ich obsługi. Na rozwój wydarzeń trzeba poczekać, aczkolwiek warto śledzić poczynania startupu Playtron, gdyż jest cień szansy, że na naszych oczach rośnie silny rywal dla największych graczy - tym bardziej że opłaty dla producentów będą dużo mniejsze niż w przypadku Windowsa.

