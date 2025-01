Pimax Dream Air to jedne z najmniejszych gogli VR, które oferują panele micro-OLED. Lekka konstrukcja i cena nie z tego wymiaru

Pimax to chińska firma działająca od wielu lat w segmencie wirtualnej rzeczywistości, która stara się wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Już w 2015 roku zaprezentowała pierwszy headset VR z ekranem o rozdzielczości 4K. Najnowszy model, czyli tytułowy Pimax Dream Air, skupia się nie tylko na dostarczeniu bardzo dobrej jakości obrazu, ale również na smukłej konstrukcji i technologii śledzenia oczu. Niestety w parze ze świetną specyfikacją idzie także dość zaporowa cena.

Nowy headset VR od firmy Pimax jest już dostępny w przedsprzedaży. Pimax Dream Air wyróżnia się naprawdę smukłą konstrukcją, świetnymi ekranami micro-OLED, a także obecnością przydatnych technologii.

Pimax Dream Air to headset VR przeznaczony do pracy z wydajnym komputerem, choć za sprawą dodatku o nazwie Cobb otrzymamy bardziej mobilne doświadczenie. Ten ostatni zapewni nam bowiem dostęp do chipu Qualcomm Snapdragon XR2 i akumulatora, a podłączany będzie przez jeden z dwóch obecnych w goglach portów USB typu C (jeden służy do przesyłania sygnału wideo, a drugi właśnie do podłączania dodatkowych akcesoriów) - większej ilości szczegółów, a nawet samego wyglądu nie zdradzono. Konstrukcja jest bardzo lekka, gdyż mowa o mniej niż 200 g (dla porównania Meta Quest 3 to trochę ponad pół kilograma, które trzeba nosić na głowie). Na pokładzie znalazło się miejsce dla dwóch paneli micro-OLED, z których każdy ma wielkość 1,35 cala i rozdzielczość 3840 x 3552 pikseli. Możemy więc liczyć na zagęszczenie pikseli na cal wynoszące 1501. Na plus zaliczyć można także soczewki typu pancake.

Meta Quest 2 Meta Quest 3 Pimax Dream Air Wyświetlacze 1832 x 1920 px na każde oko 2064 x 2208 px na każde oko 3840 x 3552 px na każde oko Pokrycie palety barw 100% DCI-P3 PPI 773 1218 1501 Soczewki Fresnel Pancake Częstotliwość odświeżania 72 - 120 Hz 72 / 80 / 90 / 120 Hz 72 Zakres IPD 58 - 68 mm 58 - 68 mm 58 - 72 mm Pole widzenia (FOV) 90 stopni 110 stopni 102 stopnie Kamery Odcienie szarości Kolor, 4 MP Brak dokładnych informacji Procesor Snapdragon XR2 Gen 1 (7 nm)

1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz Snapdragon XR2 Gen 2 (4 nm)

6 x 2,36 GHz Cortex-A78C Brak informacji Układ graficzny Adreno 650 (1,3 TFLOPS) Adreno 740 (3,7 TFLOPS) Pamięć RAM 6 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128 / 256 GB 128 / 512 GB Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Złącza USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm, magnetyczne złącze do ładowania 1 x USB 3.0 typu C

1 x USB typu C (DP 1.4) Akumulator 3640 mAh / 10 W 5060 mAh / 18 W Brak informacji Czas pracy 2 godziny 2,2 godziny Wymiary i waga 191,5 x 102 x 142,5 mm / 503 g 184 x 160 x 98 mm / 515 g Brak informacji / mniej niż 200 g Dodatkowe informacje - 2 x 1,35" micro-OLED

100 000:1

Kontrolery: 600 mAh (4-5 godzin pracy), 126 g, USB typu C Cena 128 GB - 349,99 euro

256 GB - 399,99 euro

Wycofany 512 GB - 549,99 euro 1926 euro lub 1169 euro + subskrypcja (31,67 euro przez 24 miesiące)

Nie zabrakło przy tym wspomnianej technologii śledzenia wzroku, pozycji głowy, czy też rąk. Ponadto pasek ma automatyczne dostosowywać się do wielkości naszej głowy. Kontrolery są bardzo podobne do tych z Meta Quest 3, a więc pozbawiono je charakterystycznych pierścieni. Aktualnie mamy do czynienia z przedsprzedażą, a twórcy dopracowują jeszcze swój sprzęt przed wysyłką, która ma nastąpić w maju 2025 roku - warto zaznaczyć, że wysłanych zostanie tylko kilkaset sztuk (ok. 200-300), a reszta trafi do użytkowników z biegiem czasu. Cena? Tutaj sprawa jest dość ciekawa. Możemy od razu zapłacić pełną kwotę, czyli 1926 euro lub zdecydować się na hybrydowy wariant - płacimy 1169 euro, a następnie opłacamy dodatkową subskrypcję przez 2 lata. Twórcy tłumaczą to rozwiązanie tym, że teraz próg wejścia do świata ich headsetów jest niższy, a ewentualny zwrot można wykonać w ciągu 14 dni - w takim przypadku ponosimy mniejsze koszty. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to dokonamy go na oficjalnej stronie internetowej tego chińskiego producenta.

Źródło: Pimax