Pilna aktualizacja Firefoksa. Wygasły certyfikat może zablokować dodatki i funkcje przeglądarki

14 marca 2025 roku wygasł certyfikat główny Firefoksa, a to może powodować problemy z dodatkami, jak również z funkcjami przeglądarki. Mozilla zaleca natychmiastową aktualizację do wersji 128 lub ESR 115.13, aby uniknąć błędów z rozszerzeniami, odtwarzaniem multimediów DRM, a także z kompatybilnością stron internetowych. Użytkownicy mogą zaktualizować Firefoksa ręcznie w ustawieniach lub poprzez Sklep Google Play / App Store.

Mozilla ostrzega, że wygasły certyfikat główny może powodować spore problemy z działaniem Firefoksa. Użytkownicy muszą jak najszybciej zaktualizować przeglądarkę, aby móc bezproblemowo z niej korzystać.

14 marca 2025 roku wygasł certyfikat główny Firefoksa, który jest używany do weryfikacji podpisanego contentu i dodatków w przeglądarce oraz innych projektach Mozilli. To oznacza, że użytkownicy starszych wersji Firefoksa mogą napotkać problemy z funkcjonowaniem rozszerzeń, odtwarzaniem multimediów chronionych DRM oraz innymi kluczowymi funkcjami. Mozilla zaleca natychmiastową aktualizację do wersji 128 lub nowszej, a w przypadku wersji Extended Support Release (ESR) – do 115.13 lub wyższej. Problem dotyczy wszystkich platform, w tym Windows, macOS, Linux oraz Android. Użytkownicy, którzy nie przeprowadzą aktualizacji, mogą doświadczyć problemów z funkcjami bezpieczeństwa, integracją z witrynami internetowymi oraz kompatybilnością z nowymi technologiami webowymi. Mozilla podkreśla, że nowa wersja Firefoksa zawiera nie tylko nowy certyfikat, ale także inne poprawki bezpieczeństwa i stabilności.

Jeśli przeglądarka nie aktualizuje się automatycznie, użytkownicy mogą wymusić aktualizację ręcznie, przechodząc do menu Pomoc → O programie Firefox (na Windows/macOS) lub aktualizując aplikację bezpośrednio ze Sklepu Google Play lub Apple App Store na urządzeniach mobilnych. Mozilla zaleca również sprawdzenie aktywnych rozszerzeń i ich ponowną instalację w przypadku problemów z ich działaniem. Bez przeprowadzenia aktualizacji użytkownicy mogą doświadczyć ograniczeń w dostępie do niektórych stron internetowych, a także problemów z zabezpieczeniami i szyfrowaniem danych. Warto jak najszybciej upewnić się, że Firefox działa w najnowszej wersji, aby uniknąć problemów wynikających z wygasłego certyfikatu.

Źródło: Mozilla