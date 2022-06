Patent Valve daje nadzieje na nowe gogle VR – rysunki techniczne zapowiadają m.in. wygodniejszy pasek

Jednym z najlepszych na rynku zestawów VR jest Valve Index z 2019 r. Jednak od dawna krążą plotki, jakoby Valve miało szykować nową linię gogli, a mianowicie samodzielne rozwiązanie o nazwie kodowej Deckard. Chwilę temu opublikowano wniosek patentowy, który wskazuje, że Valve faktycznie pracuje nad nowymi, samodzielnymi goglami VR... A przynajmniej nad nowym paskiem. Logika jednak podpowiada, że pojawi się on właśnie wraz z nową generacją gogli.

Nowe rysunki patentowe Valve pokazują, że producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii VR-u. Szykuje się m.in. wygodniejszy pasek.

Ten, kto używał fabrycznych pasków w większości zestawów VR doskonale wie, jak niewygodne potrafią one być. Nic dziwnego, że Valve myśli nad ulepszoną konstrukcją paska nagłownego. Ryciny zawarte we wspomnianym patencie wskazują na ponowne użycie podwójnego, szerokiego podparcia tyłu głowy, jednak tym razem także z podwójnym pokrętłem. Wygląda to trochę tak, jakby jeden kontrolował długość paska na czubku głowy, a drugi na bokach, przez co będziemy mieli większą kontrolę nad równomiernym dociskiem.

Pasek centralny, który dotąd zapinał się na czubku głowy na rzep, tym razem otrzyma prawdopodobnie wygodniejsze, bo szersze i grubsze (skórzane?) wykończenie. Bez większych zmian wydają się zaś prezentować słuchawki oraz odczepiany interfejs twarzy (ramka, która styka się z twarzą użytkownika). Jak to w przypadku patentów bywa, nigdy nie ma pewności, czy zostanie on rzeczywiście zrealizowany. Jest to jednak sygnał, że Valve nie zamierza porzucać VR-u, mimo iż podobne głosy chodziły po sieci tuż przed premierą konsolki Steam Deck.

Źródło: The Verge