Orange zapowiada wyłączenie 3G. Pożegnanie 2G to już bardziej skomplikowany proces, który zostanie odłożony w czasie

Przyznam, że nieczęsto widuję dziś ikonę sieci 3G. Zdarza się to w zasadzie jedynie podczas podróżowania przez niewielkie miejscowości, a i to nie jest regułą. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że czas wspomnianej technologii dobiega końca. Teraz dotyczy to również operatora, z którego usług korzystam. Wojtek Jabczyński, w swoim wpisie na stronie Orange, poinformował o rozpoczęciu prac mających na celu wyłączenie wsparcia dla 3G w Orange. Okazuje się bowiem, że jedynie 3 % danych w sieci mobilnej usługodawcy dotyczy transferu w ramach 3G. Niemal całość ruchu odbywa się przy wykorzystaniu 4G/LTE. Co więcej, jakość rozmów oraz prędkość samego przesyłania danych w ramach sieci komórkowej trzeciej generacji pozostawiają wiele do życzenia. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem to, że Orange zamierza dokonać refarmingu częstotliwości przydzielonej rzeczonej technologii. Interesująca jest za to kwestia 2G, które pozostanie nietknięte. Przynajmniej na razie.

Coś się kończy, coś się zaczyna – to stwierdzenie bardzo dobrze opisuje aktualną sytuację sieci 3G. Operatorzy odchodzą od technologii komórkowej trzeciej generacji, a częstotliwości przez nią wykorzystywane zostaną objęte refarmingiem. Oznacza to, że będą przeznaczone do pracy z 4G. To powinno cieszyć wszystkich użytkowników usługodawcy, którzy otrzymają tym samym szybszy transfer danych oraz wyższą jakość rozmów. Problem w tym, że dotyczy to także starszych wiekiem osób, które wzbraniają się przed wymianą smartfona lub leciwej karty SIM. O ile w przypadku telefonu sprawa jest oczywista i wiąże się z wydatkiem, o tyle Orange postanowiło pomóc w temacie karty SIM.

Wystarczy udać się do salonu, a pracownik wymieni ją za darmo na SIM zgodną z aktualnymi standardami. Orange nie podaje konkretnego terminu, ale planuje się, że wyłączenie 3G w poszczególnych regionach Polski będzie miało miejsce w latach 2024-2025. Co ciekawe, sieć 2G zostanie z nami nieco dłużej. Jest ona bowiem wykorzystywana do wspierania rozwiązań Machine-to-Machine. Nie oznacza to jednak, że operatora będzie przy niej trwał w nieskończoność. Oczywiście na 2G też przyjdzie czas, choć tutaj nie podano nawet przybliżonych ram czasowych. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na rozwój sieci 5G, która w naszym kraju jest tematem kontrowersyjnym.

Źródło: Orange