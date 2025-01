Orange Pi 5 Pro - nadchodzi nowa wersja popularnego SBC. Pamięć RAM w standardzie LPDDR5 oraz nieco większe możliwości

Orange Pi jest coraz bardziej rozpoznawalną marką na rynku komputerów jednopłytkowych. Firma wyróżnia się tym, że oferuje swoje produkty w dużo korzystniejszych cenach niż konkurencyjni gracze, tacy jak Raspberry Pi. Właśnie zaprezentowano nowy model — tytułowy Orange Pi 5 Pro. Kolejna edycja jest pod kilkoma względami bardziej funkcjonalna, choć nie wprowadza za sobą zbyt drastycznych zmian. Możemy liczyć na szybszą pamięć RAM i więcej portów.

Do debiutu szykuje się nowy wariant komputera jednopłytkowego Orange Pi 5 Pro, który wprowadzi kilka zmian względem swoich braci z tej serii. Po raz kolejny możemy liczyć na możliwość podłączenia nośników SSD przez złącze M.2, a przy okazji mamy dostęp do dodatkowego portu HDMI i 40 pinów GPIO.

Mimo tego, że najnowsza edycja ma dopisek „Pro”, to zaoferuje nam tylko trochę większą wydajność od innych płytek z rodziny Orange Pi 5. Ponownie mamy bowiem do czynienia z układem RockChip RK3588S, który może jednak współpracować z 16 GB pamięci RAM w nowszym standardzie LPDDR5. Brak pamięci wbudowanej nie jest dużą przeszkodą, ponieważ możemy liczyć na złącze M.2, do którego bez problemu podłączymy nośniki SSD, a dodatkowo na pokładzie znalazł się slot na karty microSD. Nieco gorzej SBC wypada pod kątem łączności bezprzewodowej, gdyż spotkamy się ze starszymi modułami Wi-Fi i Bluetooth niż w wariancie Orange Pi 5B.

Orange Pi 5 Pro Orange Pi 5B Orange Pi 5 SOC Rockchip RK3588S (8 nm)

4 x 2,4 GHz A76 + 4 x 1,8 GHz A55 Pamięć RAM 4 / 8 / 16 GB LPDDR5 4 / 8 / 16/ 32 GB LPDDR4/4x Układ graficzny Mali-G610 MP4 Pamięć wbudowana - 32 - 256 GB eMMC - Układ NPU 6 TOPS Układ PMU RK806-1 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 BLE Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 BLE - Łączność przewodowa Port Ethernet (1 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x USB 3.1 typu A

3 x USB 2.0 typu A

1 x MIPI (4K@60 Hz)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD

1 x HDMI 2.1 (8K@60 Hz)

1 x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) 1 x USB typu C

1 x USB 3.1 typu A

2 x USB 2.0 typu A

1 x MIPI (4K@60 Hz)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x HDMI 2.1 (8K@60 Hz)

1 x Slot na karty microSD 1 x USB typu C

1 x USB 3.0 typu A

2 x USB 2.0 typu A

1 x MIPI (4K@60 Hz)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x HDMI 2.1 (8K@60 Hz)

1 x Slot na karty microSD M.2 M-Key Tak Nie Tak Złącze rozszerzeń 40-pinowe 26-pinowe 26-pinowe Systemy Orangepi OS (Droid, Arch), Debian, Ubuntu, Android 12 Orangepi OS (Droid, Arch,OH), Debian 11, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04, Android 12 Wymiary 89 x 56 mm / 62 g 62 x 100 mm / 52 g 62 x 100 mm / 46 g Cena - 99,99 - 195,99 dolarów 138,99 - 149,99 dolarów

Otrzymujemy dodatkowy port HDMI 2.0, a także trzecie złącze USB typu A. Oprócz nich znalazło się miejsce na gniazdo Audio-Jack 3,5 mm oraz interfejs MIPI DSI. Zauważalną zmianą jest również to, że w omawianej wersji będziemy mogli skorzystać z 40 pinów GPIO, a nie 26 jak do tej pory (z wyjątkiem edycji „Plus”). Na start producent zaoferuje wsparcie dla kilku systemów operacyjnych, a dokładniej trzech dystrybucji Linuxa oraz Androida w wersji 12. Na ten moment nie znamy potencjalnej ceny nowej płytki, ani też możliwej daty premiery. Wszystkie informacje na temat produktu znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Orange Pi