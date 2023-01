OnePlus 11 - premiera nowego flagowca z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i obsługą ładowania 100 W

O smartfonie OnePlus 11 wiedzieliśmy niemal wszystko już na długo przed premierą. O ile specyfikacja urządzenia nie budziła żadnych zastrzeżeń, to jednak od samego początku sporo emocji budzi wygląd tego modelu. Mniejsza jednak o kwestie wizualne. Jak się okazuje, nowy OnePlus nie rozczarowuje pod innymi względami. To smartfon skrojony dla tych, którzy wymagają bezkompromisowej wydajności i wsparcia dla wielu nowych technologii.

Globalna premiera OnePlusa 11 odbędzie się 7 lutego i wtedy powinniśmy poznać jego cenę w wersji na nasz rynek. Jeśli zaś chodzi o specyfikację, trudno się do czegoś przyczepić - właściwie na każdym kroku widać poprawę względem modelu 10T.

OnePlus 11 został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+ (120 Hz), który pokryty jest powłoką Corning Gorilla Glass 7. Całość zasilania jest przez najmocniejszy procesor dla smartfonów z Androidem, czyli układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z grafiką Adreno 740. Do wyboru klienci dostaną 12 lub 16 GB RAM LPDDR5X, a także 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Zdjęcia zrobimy za pomocą potrójnego aparatu fotograficznego składającego się z jednostek 50 MP Sony IMX980 + 48 MP Sony IMX581 + 32 MP Sony IMX709. Cały zestaw sensorów sygnowany jest marką Hasselblad. Do selfie i wideorozmów posłuży "oczko" 16 MP.

OnePlus 11 Ekran 6,7", AMOLED, 3216 x 1440 px, 1 Hz - 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 / 512 GB UFS 4.0 Kamera tylna 50 MP Sony IMX980 f/1.8, OIS + 48 MP Sony IMX581 (ultraszerokokątny f/2.2) + 32 MP Sony IMX709 (teleobiektyw f/2.0) Kamera przednia 16 MP, f/2.4 Akumulator 5000 mAh, ładowanie 100 W Wymiary i waga 163,1 x 74,1 x 8,5 mm, 205 g Ceny 3999 juanów (~2550 zł) - 12/256, 4399 juanów (~2800 zł) - 16/256, 4899 juanów (~3130 zł) - 16/512

Na pokładzie znalazła się bateria 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania SuperVOOC 100 W - smartfona naładujemy więc od 0 do 100% w ok. 25 minut (niestety, zabrakło bezprzewodowego ładowania). Poza tym smartfon otrzymał popularny przełącznik trybów głośności (tzw. slider alert), złącze USB-C, głośniki Dolby Atmos, czytnik linii papilarnych pod ekranem, wsparcie dla sieci 5G, NFC, Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.3. Urządzenie działać będzie pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS 13 (ColorOS 13 w wersji chińskiej). Trzeba przyznać, że pod względem specyfikacji trudno się do czegoś przyczepić - właściwie na każdym kroku widać poprawę względem modelu 10T. Ciekawe tylko, czy przekonają się do niego entuzjaści szukający rozsądnie wycenionego wydajnego flagowca... Globalna premiera smartfona odbędzie się 7 lutego i wtedy powinniśmy poznać jego cenę w wersji na nasz rynek. Regularna sprzedaż w Chinach startuje już 9 stycznia, a ceny zaczynają się od 3999 juanów (po przeliczeniu ok. 2550 zł).

Źródło: Phone Arena