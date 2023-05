OCCT v12 - duża aktualizacja znanego programu diagnostycznego. Przepisano aż 70% kodu aplikacji oraz wprowadzono liczne zmiany

Oprogramowanie OCCT to jeden z najbardziej znanych programów do diagnostyki i badania stabilności naszego komputera PC. Aplikacja powstała w 2003 roku i w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Nowa wersja V12 charakteryzuje się przepisanym kodem na poziomie aż 70% i całkowicie przeprojektowanym interfejsem użytkownika. Jednak to nie wszystkie zmiany, jakie zapewnia nam nowy build aplikacji. Całą listę udoskonaleń znajdziecie w poniższej aktualności.

Dzięki takim programom jak OCCT możemy między innymi przetestować stabilność pamięci RAM, procesorów CPU i GPU po przeprowadzonym OC oraz wykonać stress test całej platformy. Oprogramowanie zapewnia nam też pełny monitoring podzespołów komputera, podając wartości w tabelkach i w formie rozmaitych wykresów. Sprawdzimy dzięki aplikacji między innymi temperatury i taktowania na poszczególnych rdzeniach CPU, prędkość obrotową wentylatorów, temperaturę i częstotliwość pracy karty graficznej oraz aktualny pobór energii przez podzespoły PC. Jednym słowem OCCT to zaawansowany program diagnostyczny dostępny w czterech wersjach: darmowa osobista, płatna osobista, płatna dla zawodowców oraz wariant dla firm.

Nowa wersja V12 została dogłębnie przebudowana, ponieważ przepisano na nowo aż 70% dotychczasowego kodu aplikacji. Zatem nie przedłużając, oto pełna lista zmian:

Aplikacja została oparta na rdzeniu sieciowym,

Interfejs został przebudowany i jest teraz bardziej reaktywny. Menu monitoringu zawiera teraz nowy pasek z konkretnymi kategoriami podzespołów i parametrów,

Program teraz mniej obciąża procesor kosztem użycia pamięci RAM,

Usunięto wiele bliżej nam nieokreślonych zależności, co ma przełożyć się na większą kompatybilność z różnymi platformami,

Dodano możliwość podłączenia zewnętrznych programów do OCCT (tylko tryb monitorowania),

Poczyniono duże kroki we wprowadzeniu kompatybilności z systemem Linux,

Zaktualizowano silnik monitorowania,

Można teraz łatwiej filtrować konkretne wartości oraz dokładniej określać je na wykresach,

Wprowadzono certyfikaty stabilności,

Dodano funkcję porównywania raportów w płatnych wersjach dla zawodowców oraz w wariancie dla firm,

Zapowiedziano system tłumaczenia na inne języki. Domyślnie dalej pozostaje to język angielski.

