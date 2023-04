MSI Afterburner po wielu miesiącach oczekiwania doczekał się stabilnej aktualizacji do wersji 4.6.5

MSI Afterburner to jedno z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych do podkręcania kart graficznych i monitorowania sprzętu podczas rozgrywki, do spółki z załączoną aplikacją RivaTuner Statistics Server. Niestety w ostatnich miesiącach program borykał się z poważnymi problemami, związanymi z sankcjami nałożonymi na Rosję. Wygląda na to, że sytuacja oprogramowania powoli wraca do normy, ponieważ światło dzienne ujrzała właśnie stabilna aktualizacja 4.6.5.

Światło dzienne ujrzała wreszcie stabilna wersja MSI Afterburner 4.6.5. To pierwsza aktualizacja programu od kilku miesięcy. Jego przyszłość była niepewna z powodu zawirowań związanych z wojną w Ukrainie.

Pierwotnym autorem programu jest Rosjanin Aleksiej Nikołajczuk, posługujący się najczęściej pseudonimem Unwinder. W styczniu poinformował, że zaprzestaje on dalszego rozwoju aplikacji. Głównym powodem miało być wstrzymanie przez MSI płatności wynagrodzenia dla twórcy. Tajwańska firma zapowiedziała jednak, że pracuje nad rozwiązaniem kwestii kolejnych aktualizacji narzędzia. Wygląda na to, że najpoważniejsze problemy ma ono już za sobą i w przyszłości będziemy mogli liczyć na regularne publikowanie kolejnych wersji.

Nowa edycja programu na razie jest dostępna tylko na Guru3D. Prawdopodobnie wkrótce też trafi na stronę MSI. Wiele wskazuje na to, że za rozwój aplikacji dalej odpowiada Unwinder, czyli doszło do porozumienia pomiędzy nim, a tajwańską firmą. Nowa aktualizacja dodaje oficjalnie wsparcie dla kart graficznych GeForce RTX 4000. Do tej pory dostępna była tylko jej wersja beta, która posiadała szereg niedociągnięć. W porównaniu z poprzednią edycją programu, wprowadzono także sporo innych poprawek i udoskonaleń, wśród których można wymienić między innymi:

dodanie kontroli napięcia dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti w wersji korzystającej z rdzenia GA103 oraz pamięci GDDR6X,

dodanie wsparcia dla układów z serii AMD Radeon RX 7900,

dodanie eksperymentalnego wsparcia dla procesorów Intel Core 13. generacji,

dodanie eksperymentalnego wsparcia dla procesorów AMD Ryzen 7000,

dodanie wsparcia dla układów Intel ARC w zakresie monitorowania parametrów ich pracy,

zmianę źródła danych dotyczących wykorzystania procesora na alternatywne z powodu błędu, który jest obecny w aktualnej wersji Windowsa 11,

dodanie wsparcia dla monitorowania temperatury urządzeń NVMe,

wprowadzenie szeregu udoskonaleń w RivaTuner Statistics Server.

Źródło: Guru3D, WCCFTech