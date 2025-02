OCCT trafia na Linuksa i platformę Steam. Popularne narzędzie diagnostyczne zainstalujemy również na Steam Decku

Wśród komputerowych pasjonatów nie ma chyba osoby, która nie słyszała nigdy o oprogramowaniu OCCT. To popularne narzędzie diagnostyczne zostało pobrane już miliony razy i znacząco pomogło nie tylko overclockerom, ale również zwykłym użytkownikom dbającym o swój sprzęt. O ile jednak do tej pory OCCT kojarzyliśmy wyłącznie z systemem Windows, okazuje się, że już niebawem program ten dostępny będzie również na innych popularnych platformach.

OCCT od zawsze kojarzyliśmy z systemem Windows, jednak autor oprogramowania zaprezentował już wersje na Linuksa i Steama. Na tą wiadomość czekało wielu entuzjastów!

Jak możemy przeczytać na stronie OCBASE, "to wydanie oznacza dla nas ważny kamień milowy i ekscytujący nowy rozdział dla naszej społeczności". Powszechnie wiadomo, że do tej pory użytkownicy Linuksa mieli nieco problemów z testowaniem stabilności procesorów CPU i GPU, jednak teraz to się zmieni. OCCT w wersji na Linuksa cechuje się prostą i szybką instalacją, a także funkcjami dobrze znanymi z wersji na system Windows. Otwarta alfa jest już dostępna dla wszystkich członków Patreon, natomiast zwykli użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość - póki co nie podano daty premiery publicznej wersji.

Oprogramowanie OCCT wkrótce otrzyma także dedykowaną wersję na platformę Steam. Zapowiedziano już, że można będzie liczyć na automatyczne aktualizacje za pośrednictwem Steam czy szczegółową optymalizację działania Steam Decka. Nie wiemy jednak, kiedy spodziewać się premiery ogólnodostępnej edycji - jak na razie mamy tylko informację, że omawiana wersja OCCT pojawi się w późniejszym terminie. Ponadto autor oprogramowania zapowiada kilka ogłoszeń podczas targów Computex 2025, dlatego warto śledzić jego poczynania. Więcej dowiecie się z poniższego materiału wideo.

Źródło: VideoCardz, OCBASE