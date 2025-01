MSI Afterburner otrzymał wersję beta, która wprowadza wsparcie dla kart GeForce RTX 5000 oraz nowych procesorów Intela i AMD

MSI Afterburner to prawdopodobnie najpopularniejszy program do podkręcania kart graficznych NVIDII, a także monitorowania parametrów ich pracy. Z racji, że jesteśmy tuż przed premierą pierwszych układów z serii GeForce RTX 5000, główny twórca projektu udostępnił nową wersję aplikacji, która powinna bez większych problemów współpracować z GPU Blackwell. Dodano także wstępne wsparcie dla procesorów AMD Ryzen 9000 oraz Intel Core Ultra 200.

MSI Afterburner 4.6.6 w wersji Beta 5 jest już dostępny do pobrania. Dodano wsparcie dla kart NVIDIA GeForce RTX 5000, a także nowych procesorów AMD oraz Intela. Są też fundamenty pod integrację z G-Assist.

Za opracowanie oraz rozwój aplikacji MSI Afterburner odpowiada głównie użytkownik o pseudonimie Unwinder. Z racji, że obecna stabilna wersja programu jest już dosyć przestarzała, brakuje w niej wsparcia dla najnowszego sprzętu komputerowego. Na szczęście Unwinder wypuścił właśnie MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5, który rozwiązuje ten problem. Największą zmianą jest oczywiście wprowadzenie wsparcia dla kart GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Dotyczy to także różnych systemów chłodzenia tych układów, ponieważ nowa wersja aplikacji obsługuje aż cztery niezależnie kontrolowane wentylatory. Dodano także między innymi możliwość zmiany napięcia w tańszych rewizjach kart GeForce RTX 4000, a także zmieniono domyślny motyw graficzny aplikacji.

Choć MSI Afterburner i towarzyszący mu Riva Tuner Statistics Server to aplikacje dedykowane przede wszystkim kartom graficznym, to oferują one także między innymi możliwość monitorowania parametrów pracy procesorów. Problem w tym, że w przypadku nowych jednostek Intela oraz AMD brakowało możliwości odczytu danych z wszystkich sensorów. Najnowsza wersja beta oprogramowania dodaje wsparcie dla jednostek Granite Ridge oraz Arrow Lake, ale jak twierdzi sam autor, jest to na razie wyłącznie wsparcie eksperymentalne. Nie należy zatem dziwić się w przypadku wystąpienia jakichś błędów. Z ciekawostek warto także odnotować dodanie interfejsu, który umożliwi integrację MSI Afterburner z G-Assist. To oznacza, że czatbot NVIDII będzie mógł korzystać z funkcji oferowanych przez tę aplikację. Z pełną listą zmian można zapoznać się na forum strony Guru3D.

