NZXT ogłasza premierę nowych peryferii komputerowych. Seria NZXT Elite obejmuje mysz, klawiaturę i mikrofon

NZXT, popularna amerykańska marka sprzętu komputerowego, oficjalnie ogłosiła wprowadzenie nowej linii peryferiów PC pod nazwą Elite. W skład tej linii wchodzą cztery nowości: klawiatura mechaniczna z magnetycznymi przełącznikami Function Elite MiniTKL, mikrofon kardioidalny Capsule Elite, gamingowa mysz Lift Elite Wireless oraz duża podkładka Zone Elite. Zobaczmy, co mogą zaoferować specyfikacje tych produktów.

NZXT oficjalnie ogłosiła wprowadzenie nowej linii peryferiów PC pod nazwą Elite wraz z premierą klawiatury Function Elite MiniTKL, gamingowej myszki Lift Elite Wireless oraz mikrofonu kardioidalnego Capsule Elite.

Pierwszym premierowym produktem z nowej linii jest klawiatura mechaniczna Function Elite MiniTKL, wyposażona w fabrycznie nasmarowane przełączniki magnetyczne z czujnikiem Halla. Umożliwiają one regulację skoku od 0,6 mm do 4 mm oraz nacisku od 30 do 65 gram. Klawisze wykonano z PBT, a aluminiowa konstrukcja została dodatkowo wyciszona pianką. Klawiatura oferuje funkcję Snap Overrides, która nadaje priorytet klawiszom A i D oraz obsługuje odpytywanie 8000 Hz. Produkt w matowej czarnej i białej kolorystyce został wyceniony na

199,99 dolarów, czyli około 810 zł netto.

Mikrofon Capsule Elite pozwala na nagrywanie dźwięku w 24-bitowej głębi przy częstotliwości próbkowania 192 kHz. Jego kardioidalna charakterystyka izoluje głos od szumów tła,

a wbudowany filtr pop ma zapewniać czysty i wyraźny dźwięk. Dodatkowo NZXT oferuje możliwość dostosowania korektora, tłumienia szumów, monitorowania mikrofonu i innych funkcji za pomocą oprogramowania NZXT CAM przy wsparciu DTS. Metalowa podstawa mikrofonu umożliwia obracanie w pionie, pochylanie i obracanie, co zapewnia elastyczne pozycjonowanie na dołączonym stojaku lub po przymocowaniu do ramienia wysięgnika. Produkt wyceniono na 89,99 dolarów, zatem okolice 365 zł netto.

Gamingowa mysz Lift Elite Wireless jest dostępna w dwóch kolorach: czarnym i białym, waży 57 gramów. Posiada przełączniki optyczne, które oferują czas reakcji 0,2 ms i żywotność do 100 milionów kliknięć. Czujnik optyczny o rozdzielczości 26 000 DPI obsługuje odpytywanie bezprzewodowe na poziomie 4 000 Hz i przewodowe 8 000 Hz. Mysz zapewnia bezproblemową łączność bezprzewodową, oferując płynność rozgrywki dzięki połączeniu poniżej 1 ms za pomocą fal radiowych 2,4 GHz. Wytrzymała bateria gwarantuje do 70 godzin pracy na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie przywraca 15 godzin pracy w zaledwie 15 minut. Lift Elite Wireless wyceniono na 79,99 dolarów, a więc około 325 zł netto.

Źródło: NZXT