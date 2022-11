NVIDIA RTX A6000 Ada oficjalnie zaprezentowana - profesjonalna karta graficzna z 48 GB VRAM w cenie od 7349 dolarów

Niedługo po pierwszej prezentacji architektury Ada Lovelace, poznaliśmy także pierwsze szczegóły dotyczące specyfikacji profesjonalnej karty graficznej NVIDIA RTX 6000 Ada. Nie wszystkie szczegóły zostały wówczas ujawnione, na czele z ceną oraz datą premiery. Producent bez większych zapowiedzi wprowadził dzisiaj układ Ada Lovelace do oferty, a dzięki ofertom w pierwszych sklepach wiemy także, jakich cen mamy oczekiwać za niemal pełny układ AD102 i 48 GB pamięci VRAM typu GDDR6.

NVIDIA oficjalnie wprowadza do oferty profesjonalną kartę graficzną RTX 6000 Ada. Oferuje ona niemal pełny układ AD102 z 18176 rdzeniami CUDA FP32 w cenie zaczynającej się od 7350 dolarów.

NVIDIA RTX 6000 Ada pod względem wyglądu i wykonania będzie zbliżona do tego, co otrzymaliśmy już przy okazji profesjonalnych kart z rodziny RTX A (Ampere). Konstrukcja w większości w czarnym kolorze obudowy, do chłodzenia wykorzysta m.in. pojedynczy wentylator typu blower. RTX 6000 Ada zaoferuje niemal pełny układ AD102 ze 142 aktywnymi blokami SM oraz 18176 rdzeniami CUDA FP32. Do tego użytkownik może liczyć na 48 GB pamięci GDDR6 (o przepustowości 20 Gbps) na 384-bitowej magistrali. Przełoży się to na przepustowość rzędu 960 GB/s. Współczynnik TDP ustalono na poziomie 300 W.

Kartę NVIDIA RTX 6000 Ada wyposażono również w cztery wyjścia wideo w postaci portów DisplayPort 1.4. Szczytowa moc obliczeniowa FP32 ustalona została na poziomie 91,1 TFLOPS, dla obliczeń związanych z rdzeniami RT jest to 210,6 TFLOPS, natomiast dla rdzeni Tensor już 1457 TFLOPS. Profesjonalny układ RTX 6000 Ada wykorzystuje magistralę PCIe 4.0 x16 a do zasilania konieczne jest wpięcie 16-pinowej wtyczki. Jeśli chodzi o cenę to oficjalne MSRP NVIDII wynosi 7349 dolarów, przy czym w pierwszych sklepach można natknąć się na spore rozrzucenie, bo przykładowo w sklepie ShopBLT za model PNY RTX 6000 Ada należy zapłacić 7377 dolarów, z kolei w sklepie CompSource cena sięga już 8209 dolarów.

