NVIDIA RTX 1000 Ada oraz RTX 500 Ada Generation - nowe układy graficzne dla podstawowych, mobilnych stacji roboczych

Nie tak dawno temu NVIDIA zaprezentowała desktopową kartę RTX 2000 Ada Generation, którą przygotowano z myślą o stacjach roboczych. Teraz producent oficjalnie rozszerza portfolio mobilnych układów graficznych z generacji Ada Lovelace. Sądząc po specyfikacji, są to już najprawdopodobniej ostatnie warianty GPU dla mobilnych stacji roboczych. Do rodziny dochodzą następujące modele: NVIDIA RTX 1000 Ada Generation (Laptop GPU) oraz RTX 500 Ada (Laptop GPU).

NVIDIA oficjalnie prezentuje mobilne układy graficzne RTX 1000 Ada oraz RTX 500 Ada Generation, przeznaczone dla podstawowych stacji roboczych.

Zarówno NVIDIA RTX 1000 Ada Generation (Laptop GPU) jak również RTX 500 Ada Generation (Laptop GPU) korzystają z rdzenia AD107. Pierwszy z wymienionych modeli oferuje m.in. 2560 procesorów CUDA FP32, 20 rdzeni RT 3. generacji oraz 80 rdzeni Tensor 4. generacji. Układ graficzny posiada także 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość rzędu 192 GB/s. Współczynnik TGP może być regulowany w przedziale od 35 do 140 W (już z Dynamic Boost). Jest to zatem specyfikacja tożsama z konsumenckim modelem GeForce RTX 4050 Laptop GPU.

NVIDIA RTX 500 Ada Generation (Laptop GPU) jest najbardziej podstawowym modelem z tej generacji i jednocześnie najbardziej przyciętym układów spośród wszystkich dotychczasowych modeli Ada Lovelace. Również bazuje na rdzeniu AD107, choć tym razem do dyspozycji oddano tylko 2048 procesorów CUDA FP32, 16 rdzeni RT 3. generacji oraz 64 rdzeni Tensor 4. generacji. Układ korzysta także z 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej szynie, co przekłada się na przepustowość 128 GB/s. Współczynnik TGP jest konfigurowalny w przedziale od 35 do 60 W. Nowe układy Ada Lovelace trafią do podstawowych, mobilnych stacji roboczych (choć nie oznacza to, że będą to tanie urządzenia).

