NVIDIA po raz pierwszy pokazuje swój superkomputer Eos. Sprzęt zajmuje wysokie miejsce w rankingu najszybszych maszyn

NVIDIA już od pewnego czasu ma bardzo silną pozycję na rynku centrów danych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że spółka jest też właścicielem bardzo szybkiego superkomputera Eos, który stoi za najnowszymi dokonaniami firmy w obszarze sztucznej inteligencji. NVIDIA zaprezentowała materiał wideo, na którym po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak Eos wygląda z bliska. Sprzęt znajduje się w czołówce światowej, jeśli chodzi o moc obliczeniową.

NVIDIA pokazała po raz pierwszy w materiale wideo swój najnowszy superkomputer Eos. Znajduje się on aktualnie na dziewiątym miejscu w kategorii najwydajniejszych maszyn na świecie.

Bazą dla NVIDIA Eos jest 576 platform DGX H100. To oznacza obecność łącznie 4608 układów graficznych H100. Są one wspierane przez 1152 procesory Intel Xeon Platinum 8480C, z których każdy oferuje 56 rdzeni. Sprzęt pozwala osiągnąć moc obliczeniową FP64 Rmax na poziomie 121,4 PFLOPS, co daje mu aktualnie dziewiąte miejsce w rankingu najszybszych superkomputerów na świecie. Jednak to w zastosowaniach zakładających wykorzystanie sztucznej inteligencji Eos błyszczy w sposób szczególny. W obliczeniach AI superkomputer osiąga moc obliczeniową nawet 18,4 EFLOPS, co przypuszczalnie daje mu w takim rankingu lokatę ze ścisłej czołówki.

Superkomputer NVIDII to także odpowiednie oprogramowanie, które pozwala na pracę z szeroką gamą aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Umożliwia ono także odpowiednie zarządzanie klastrami operacyjnymi, magazynami danych i bibliotekami sieciowymi. Całość wykorzystuje system operacyjny w pełni dostosowany do obciążeń charakterystycznych dla AI. Projekt najnowszego superkomputera powstał na bazie wieloletniego doświadczenia, które amerykańska firma zdobyła opracowując maszyny z poprzednich generacji, czyli Selene i Saturn 5. Niestety NVIDIA nie pochwaliła się ile kosztowało zbudowanie superkomputera. Biorąc pod uwagę cenę układów H100, nie była to z pewnością kwota niska.

