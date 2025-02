NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER FE - karta graficzna ma znacznie uproszczoną sekcję zasilania względem modelu RTX 4080 FE

Jesteśmy już po debiucie prawdopodobnie wszystkich kart graficznych Ada Lovelace z dopiskiem SUPER. Jak zgodnie przyznają niemal wszyscy, ostatni z wydanych modeli, czyli GeForce RTX 4080 SUPER jest zdecydowanie najmniej interesujący, a to ze względu na bardzo niewielki przyrost wydajności w stosunku do standardowego RTX-a 4080. Kolejne dni przynoszą nam jednak ciekawe wieści ws. tego układu. Jak się okazuje, karta graficzna w wariancie Founders Edition zaskakuje prostą konstrukcją sekcji zasilania.

GeForce RTX 4080 SUPER w wersji Founders Edition ma skromniejszą sekcję zasilania od wariantu bez dopisku SUPER. I to mimo mocniejszej specyfikacji!

Jak wiadomo już od dawna, GeForce RTX 4080 Founders Edition ma moduł regulacji napięcia obejmujący 13 faz zasilania dla układu graficznego (AD103) i trzy fazy zasilania dla 16 GB pamięci GDDR6X. Co ciekawe, mimo nieco bardziej dopakowanej specyfikacji nowa karta GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition ma 11-fazowy układ VRM dla procesora graficznego i 2-fazowy układ zasilania pamięci. Mogłoby się wydawać, że to duże uproszczenie, przez które nowy model nie będzie już tak podatny na modyfikacje. W praktyce takie posunięcie ma jednak sporo sensu. NVIDIA i TSMC najprawdopodobniej ograniczyły już do minimum zmienność wydajności procesora graficznego AD103, więc producenci doszli do wniosku, że stosowanie aż tak solidnego zasilania jest marnotrawstwem zasobów.

Poza tym warto dodać, że powyżej opisana zmiana z pewnością pozwoliła na obniżenie całkowitego kosztu produkcji tych układów, co z kolei mogło pośrednio przyczynić się do ostatecznej wyceny jednostek. GeForce RTX 4080 SUPER kosztuje 4999 zł (w wersji Founders Edition), a zatem - biorąc pod uwagę wszystkie czynniki rynkowe i ogólne możliwości karty - wcale nie jest to zbyt zawyżona kwota. Warto też zwrócić uwagę, że w sprzedaży pojawiły się już niereferencyjne modele RTX-a 4080 SUPER, które kosztują mniej niż MSRP.

