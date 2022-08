NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti z przybliżoną specyfikacją - pełny układ AD104 zaoferuje wydajność równą GeForce RTX 3090 Ti

Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 przyniesie bardzo duży wzrost wydajności, choć odbędzie się to także kosztem zauważalnego wzrostu poboru energii. Po ostatnich informacjach na temat wydajności kart NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070, przyszedł czas na pierwsze konkrety dotyczące specyfikacji modelu GeForce RTX 4070 Ti. Tutaj również powinniśmy oczekiwać wysokiej wydajności.

Informacje standardowo pochodzą od użytkownika @kopite7kimi, który tym razem zdradził co nieco na temat karty NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, która powinna pojawić się jakiś czas po podstawowym modelu GeForce RTX 4070. Karta ma wykorzystać pełny rdzeń graficzny Ada AD104 z 60 blokami SM oraz 7680 procesorami CUDA FP32. Zauważalnie ma zostać podniesiony współczynnik TDP - do 400 W w porównaniu z 300 W dla GeForce RTX 4070. Przy tak wysokim limicie karta ma zaoferować porównywalną lub nawet wyższą wydajność od obecnego flagowca w postaci GeForce RTX 3090 Ti. Szkoda, że podobna wydajność odbywa się przy niewiele niższym współczynniku TDP (450 W dla GeForce RTX 3090 Ti vs 400 W dla GeForce RTX 4070 Ti).

W przeciwieństwie do podstawowego modelu opartego na rdzeniu AD104, GeForce RTX 4070 Ti ma zaoferować także większą ilość pamięci VRAM. Zamiast 10 GB na 160-bitowej szynie użytkownicy otrzymają 12 GB na 192-bitowej magistrali. Sam VRAM będzie również szybszy. Mowa bowiem o kościach GDDR6X o efektywnej przepustowości sięgającej 21 Gbps, tak samo jak w modelu GeForce RTX 3080. Spodziewamy się, że to właśnie użycie szybszych pamięci istotnie wpłynie na podwyższenie ogólnego współczynnika poboru energii.

As I have mentioned before, there is an AD104 SKU with a 400W limit.

PG141-SKU331

a full-fat AD104 with 7680FP32

21Gbps 12G GDDR6X

It can easily match RTX 3090 Ti.