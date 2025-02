NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER - sprzedaż niereferencyjnych modeli w Polsce wystartowała w bardzo dobrych cenach

Jesteśmy chwilę po premierze i testach karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, która już okazuje się propozycją o dobrym stosunku ceny do wydajności. Choć każdy spodziewał się, że ceny w sklepach mimo wszystko na start sprzedaży będą wyższe, to jednak polski rynek zdołał zaskoczyć konsumentów. Jak się okazuje, pierwsze modele niereferencyjne są tańsze o nawet 150 zł, czyli o 5% mniej od ceny MSRP producenta.

Na wstępie warto wspomnieć, że cena MSRP NVIDIA to 599 dolarów bez podatków stanowych, a dla naszego kraju to 2999 zł z podatkiem VAT. Natomiast nasze polskie sklepy wypuściły pierwsze modele niereferencyjne w niższych cenach. Jak możemy zauważyć model Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Ghost został wyceniony w sieci X-kom na 2849 zł, co stanowi aż 150 zł mniej niż cena MSRP. Kroku dotrzymują tu również inne sieci elektromarketów. Niewątpliwie jest to bardzo dobry moment na zakup karty graficznej, gdyż najnowszy model od NVIDIA jest średnio 15% szybszy od wersji bez dopisku "SUPER" i o około 9% wolniejszy od modelu GeForce RTX 4070 Ti, o czy możecie się przekonać w naszym teście, który znajdziecie tutaj.

Jednakże zobaczymy czy taka wycena przełoży się na dobrą sprzedaż. Nie zapominajmy, że wraz z premierą serii SUPER, konkurencja ze strony AMD również obniżyła ceny swoich kart graficznych z serii Radeon RX 7900 XT i RX 7900 GRE. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które udało nam się znaleźć w różnych sklepach w Polsce na dzień 18.01.2023:

