NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER - niektóre karty graficzne posiadają starszy port zasilania 12VHPWR zamiast 12V-2x6

O niedoskonałościach gniazda 12VHPWR mogliście przeczytać na naszych łamach już nie raz. Nie zdziwiło nas zatem szybkie pojawienie się poprawionej wersji tego złącza znanej jako 12V-2x6. Co ciekawe, nie wszyscy producenci zdecydowali się na skorzystanie z nowszego standardu w kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER. Jak donosi @wxnod, popularny informator w tematyce GPU, niektóre modele nadal posiadają port, który zasłynął z wysokiej awaryjności.

Niektóre układy NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER posiadają starszy port zasilania 12VHWPR. To dosyć zaskakujące - mogłoby się wydawać, że producenci już na dobre zaczęli korzystać z nowych złączy 12V-2x6.

Wygląda na to, że tylko część niereferencyjnych układów GeForce RTX 40 SUPER ma złącza 12V-2x6. Oznaczane są one przez producentów jako H++, przez co należy rozumieć, że konektor jest w stanie zapewnić zasilanie o mocy do 675 W. Pozostała część nowych GeForce'ów wykorzystuje natomiast starszy port 12VHWPR, który na pierwszy rzut oka prezentuje się tak samo jak nowy, ale cechuje się oznaczeniem H+ i jest w stanie dostarczyć już "tylko" 600 W mocy. Oznaczenie H+ bądź H++ można zidentyfikować po zdjęciu osłony konektora. Warto jeszcze przypomnieć, że pojawiło się też kilka kart RTX 40 SUPER z klasycznym 8-pinowym zasilaniem, ale trudno je znaleźć w zwykłej sprzedaży.

H++ 12V-2X6 (max:675w)

H+ 12VHPWR (max:600w)

Some AIC's 4070super 4070ti super 4080super are still using the H+12VHPWR interface pic.twitter.com/QHah921JuT — Алексей (@wxnod) February 19, 2024

Koniec końców tego rodzaju informacja powinna stanowić wyłącznie ciekawostkę i nie powinna wpłynąć na decyzję o zakupie danej karty graficznej. Dziś wiemy już, że większość awarii odnotowano w przypadku topowych kart RTX 4090 i najczęściej odpowiedzialni byli za nie sami użytkownicy, którzy nie zwrócili uwagi na nieodpowiednie podłączenie komponentu. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że kwestia awaryjności portu 12VHPWR już nie wróci na światło dzienne. Oczekuje się, że w przyszłości NVIDIA, a także AMD będą wydawać karty wyłącznie ze standardem zasilania 12V-2x6 (H++).

Źródło: @wnxod, WCCFTech, Igor'sLAB