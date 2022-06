NVIDIA GeForce GTX 1630 - premiera nowej karty graficznej. Wydajność zdecydowanie nie jest jej mocną stroną

Po wielu tygodniach plotek i przecieków karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1630 w końcu doczekała się oficjalnej premiery. Tak jak podejrzewaliśmy, nie jest to model przeznaczony dla graczy. Jednostka ta powinna zainteresować właściwie wyłącznie te osoby, które potrzebują nowego układu do wyświetlania pulpitu koniecznie ze stajni Zielonych. Ci, którzy myślą o wykorzystaniu jej do czegoś bardziej ambitnego nie powinni nawet zerkać w jej kierunku...

Choć NVIDIA nie ustaliła ceny sugerowanej GeForce'a GTX 1630, to jednak ceny ujawnionych już niereferencyjnych modeli wahają się od ok. 170 do 200 dolarów. Jest więc bardzo drogo jak na oferowaną wydajność...

NVIDIA GeForce GTX 1630 bazuje na rdzeniu TU117-150 wykonanym w 12-nanometrowej litografii. Mówimy tu więc o układzie bazującym na nie najnowszej już architekturze Turing. Karta graficzna otrzymała m.in. 512 jednostek CUDA, 4 GB pamięci GDDR6 12 Gbps (64-bit), a jej TDP wynosi 75 W. Ostatecznie jej taktowanie Boost wynosi 1785 MHz. W kwestii specyfikacji nie ma więc zaskoczeń. Niespodzianką - i to niezbyt pozytywną - jest natomiast cena. Choć NVIDIA nie ustaliła MSRP, to jednak ceny ujawnionych już niereferencyjnych modeli wahają się od ok. 170 do 200 dolarów.

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA GeForce GTX 1630 NVIDIA GeForce GTX 1650 Architektura Pascal Turing Turing Układ graficzny GP107 TU117 TU117 Litografia Samsung 14 nm TSMC 12 nm TSMC 12 nm Rdzenie CUDA 768 512 896 Zegar Boost 1392 MHz 1785 MHz 1590 MHz Przepustowość VRAM 7 Gbps 12 Gbps 12 Gbps Pamięć VRAM 4 GB GDDR5 4 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 64-bit 128-bit TDP 75 W 75 W 75 W

Ten poziom cenowy każe nam porównywać GeForce'a GTX 1630 z Radeonem RX 6400 (MSRP 159 dolarów), który również nie należy do demonów szybkości. Serwis TechPowerUp przetestował już model firmy Gainward o nazwie Ghost i na podstawie poniżej zamieszczonych wykresów można stwierdzić, że Turing w starciu z najsłabszym układem Navi wypada bardzo blado. Warto przy tym dodać, że pobór energii Radeona RX 6400 i GeForce'a GTX 1630 jest na podobnym poziomie.

