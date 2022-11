NVIDIA AD104 - rdzeń dla karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti uchwycony na pierwszym zdjęciu. Jest znacznie mniejszy od GA104

Gdyby wszystko poszło zgodnie z początkowym planem NVIDII, w sklepach dostępne byłyby dziś dwa warianty układu GeForce RTX 4080. Na szczęście producent wstrzymał się z wydaniem modelu z 12 GB VRAM. Jego premiera została przełożona na początek przyszłego roku, a sama karta zostanie wydana pod oznaczeniem RTX 4070 Ti. Choć jej specyfikacja znana jest od dawna, to jednak aż do teraz nie mieliśmy wglądu na sam rdzeń zasilający nadchodzącego GeForce'a.

Matryca AD104 jest o połowę mniejsza od AD102 z RTX-a 4090. Co więcej, jest także 33% mniejsza od poprzedniego rdzenia NVIDII z tego segmentu, czyli GA104 (392 mm²).

Zdjęcie rdzenia GeForce'a RTX 4070 Ti zostało opublikowane przez twitterowicza @Zed__Wang (MEGAsizeGPU). Oznaczenie AD104-400-A1 mówi nam, że to pełna wersja matrycy. Ma ona powierzchnię zaledwie 294,5 mm², co oznacza, że jest połowę mniejsza od AD102 z RTX-a 4090. Co więcej, jest także 33% mniejsza od poprzedniego rdzenia NVIDII z tego segmentu, czyli GA104 (392 mm²). Warto zwrócić też uwagę na ponad dwa razy większą liczbę tranzystorów na pokładzie (AD104 - 35,8 mld vs GA104 - 17,4 mld), w czym duża zasługa procesu technologicznego TSMC 4N (5 nm).

NVIDIA AD102 NVIDIA GA102 NVIDIA AD103 NVIDIA GA103 NVIDIA AD104 NVIDIA GA104 Architektura Ada Lovelace Ampere Ada Lovelace Ampere Ada Lovelace Ampere Powierzchnia 608 mm² 628 mm² 378,6 mm² 496 mm² 294,5 mm² 392 mm² Litografia TSMC "4N' Samsung 8 nm TSMC "4N" Samsung 8 nm TSMC "4N" Samsung 8 nm Liczba tranzystorów 76,3 mld 28,3 mld 45,9 mld ~22-23 mld (?) 35,8 mld 17,4 mld Gęstość upakowania tranzystorów 125,5 MTr/mm² 45,1 MTr/mm² 121,1 MTr/mm² ~44 MTr/mm² (?) 121,1 MTr/mm² 44,39 MTr/mm² Jednostki SP 18432 CUDA FP32 10752 CUDA FP32 10240 CUDA FP32 7680 CUDA FP32 7680 CUDA FP32 6144 CUDA FP32 Jednostki RT 144 RT 3. generacji 84 RT 2. generacji 80 RT 3. generacji 60 RT 2. generacji 60 RT 3. generacji 48 RT 2. generacji Jednostki Tensor 576 Tensor 4. generacji 336 Tensor 3. generacji 320 Tensor 4. generacji 240 Tensor 3. generacji 240 Tensor 4. generacji 192 Tensor 3. generacji Ilość pamięci 24 GB GDDR6X (RTX 4090) 24 GB GDDR6X (RTX 3090 Ti) 16 GB GDDR6X (RTX 4080 16 GB) 16 GB GDDR6 (RTX 3080 Ti Mobile) 12 GB GDDR6X (RTX 4080 12 GB) 16 GB GDDR6 (RTX 3080 Mobile) Szyna pamięci 384-bit 384-bit 256-bit 256-bit (RTX 3080 Ti Mobile)

320-bit (ogólnie) 192-bit 256-bit

Na pokładzie rdzenia znalazło się 7680 jednostek CUDA, 80 ROP i 60 pomniejszych rdzeni RT. Wedle dostępnych informacji całość będzie domyślnie pracować z taktowaniem do 2,6 GHz. Współczynnik TDP ma wynosić 285 W. Wstępne przecieki sugerują, że karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti zaoferuje wydajność na poziomie GeForce'a RTX 3090 / RTX 3090 Ti. Zagadką pozostaje tylko cena nowego układu Ada Lovelace. Premiera powinna odbyć się podczas targów CES 2023, które zaczynają się już 5 stycznia 2023 roku.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł ? Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r.

