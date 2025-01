Nubia Neo 5G - producent zaprezentował budżetowy gamingowy smartfon z bardzo nietypowym procesorem

Smartfony gamingowe pokroju serii ROG Phone od ASUS-a kojarzą się nam zazwyczaj z dość wysoką ceną i w większości przypadków tak w istocie jest z uwagi na zastosowanie flagowych podzespołów oraz nierzadko pionierskich rozwiązań. Marka Nubia chce jednak odmienić ten wizerunek, wprowadzając do sprzedaży smartfon przeznaczony dla graczy, który wyróżnia się swoim charakterystycznym wyglądem, a przy okazji nie uszczupli naszego portfela w znaczącym stopniu.

Nubia zaprezentowała właśnie smartfon skierowany stricte dla mobilnych graczy, który wyróżnia się swoim designem oraz specyfikacją. Jednak nie w taki sposób, jakiego każdy mógłby oczekiwać.

Najbardziej charakterystyczną cechą smartfona są od razu rzucające się w oczy wzory, które znajdziemy z tyłu urządzenia. Przywodzą one na myśl skojarzenia z agresywnym, gamingowym designem, który stosowany jest od lat w wielu sprzętach dla graczy. Natomiast producent tym razem starał się podejść do kwestii gier mobilnych w dość... budżetowy sposób. Na pokładzie nie znajdziemy flagowych podzespołów czy najnowszych technologii. Mimo wszystko ma on szansę sprawdzić się w wielu przypadkach. Za procesor odpowiada debiutujący Unisoc Tiger T820 - jest to 8-rdzeniowa jednostka o maksymalnym taktowaniu 2,67 GHz, która została wykonana w 6-nanometrowym procesie technologicznym. Według wewnętrznych benchmarków swoją wydajnością ma on dorównywać procesorowi od Qualcomma, jakim jest Snapdragon 855 Plus. Całość dopełni 8 GB pamięci RAM LPDDR4X (do 18 GB, dynamiczna pamięć) oraz 256 GB pamięci wbudowanej, choć nie ma pewności jakiego typu.

Specyfikacja techniczna smartfona

NubiaNeo 5 G Ekran 6,6" IPS 2408 x 1080 px, 120 Hz Procesor Unisoc Tiger T820 (6 nm, TDP 10 W)

1 x 2,67 GHz A76 + 3 x 2,3 GHz A76 + 4 x 2,1 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MC4 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X (2133 MHz) Pamięć wbudowana 256 GB (eMMC 5.1 lub UFS 3.1) Aparaty tylne 50 MP AF + 2 MP FF Aparat przedni 8 MP FF Łączność 5G, Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC, GPS Złącza, porty i sloty USB typu C, mini-Jack 3,5 mm, 2 x nanoSIM Akumulator 4500 mAh, 22,5 W Wersje kolorystyczne Phantom Black, War-Damaged Yellow Wymiary 163,7 x 75 x 7,98 mm Waga ? System Android 13 Cena 6,999 THB (~810 zł)

Za ekran odpowiada 6,6-calowy panel IPS o rozdzielczości 2408 x 1080 px i częstotliwości odświeżania, która wynosi 120 Hz. Wyświetlanie obrazu spoczywa na barkach układ graficznego Mali-G57. Z tyłu znajdziemy dwa aparaty, w tym główną 50 MP jednostkę oraz 2 MP moduł, który może się okazać po prostu czujnikiem głębi. Z przodu umieszczono kamerę o rozdzielczości 8 MP. Stroną fotograficzną ten smartfon nie stoi, jednak nie takie jest jego przeznaczenie. Akumulator to ogniwo o pojemności 4500 mAh, które naładujemy z mocą 22,5 W, a więc za bardzo nie ma się czym chwalić. Smartfon zaoferuje nam łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC czy też systemy nawigacji satelitarnej. Ujrzymy również zapomniane złącze mini-Jack 3,5 mm oraz slot na dwie karty nanoSIM. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: żółta oraz czarna. Obecnie sprzęt zadebiutował w Tajlandii i jest sprzedawany w kwocie około 810 zł. Jeśli smartfon trafi do Polski w niewiele wyższej cenie, to można się spodziewać, że będzie się cieszył sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodszej części społeczeństwa.

Źródło: Lazada