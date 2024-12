Nubia Music oraz Flip 5G - dwa nowe smartfony z targów MWC 2024. Mobilny sprzęt głośniejszy od innych i tania składana konstrukcja

Należąca do firmy ZTE marka Nubia zaprezentowała kilka nowości na targach MWC 2024 w Barcelonie. Pierwsza z nich to globalna wersja składanego smartfona ZTE Libero Flip, który został wprowadzony na japońskim rynku, czyli Nubia Flip 5G. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim bardzo niską ceną jak za tego typu sprzęt. Następnym produktem jest Nubia Music - smartfon ma się okazać najgłośniejszy na rynku, a przy okazji oferuje dwa porty Audio-Jack 3,5 mm.

Marka Nubia prezentuje dwa ciekawe smartfony na targach MWC 2024. Nubia Flip 5G prawdopodobnie okaże się najtańszym składanym smartfonem na rynku, natomiast Nubia Music stawia bardziej na aspekty dźwiękowe - sprzęt oferuje nam bowiem donośniejszy głośnik niż konkurencja, a dodatkowo skorzystamy z aż dwóch gniazd Audio-Jack 3,5 mm.

Nubia Music

Nubia Music znacząco wyróżnia się z tłumu - zarówno swoim stylem, jak i sporych rozmiarów głośnikiem, którego osłona przypomina płytę winylową. To właśnie ten element ma zapewnić niespotykaną dotąd głośność (materiały producenta mówią o wartości większej niż ta, którą osiągają tradycyjne smartfony aż o 600%), dzięki której wszystkie osoby uwielbiające dzielić się swoim gustem muzycznym na ulicy nie będą musiały korzystać już z przenośnego głośnika z łącznością Bluetooth. Na dodatek smartfon ma na pokładzie dwa porty Audio-Jack 3,5 mm, które pozwalają na odsłuchiwanie tego samego utworu muzycznego dwóm osobom naraz. Aplikacja do odtwarzania muzyki wyświetli dookoła ekranu wielokolorowy pasek, którego barwy będą się zmieniać w zależności od samego utworu. Reszta parametrów, jak również przewidywana cena (od 149 dolarów) wskazują na to, że mamy do czynienia z budżetowym urządzeniem. Smartfon skorzysta z maksymalnie 8 GB pamięci RAM, natomiast mówimy tu o "sztucznym rozszerzeniu", więc faktyczna pojemność może wynosić 4 lub 6 GB. Premiera w Europie według niektórych źródeł przewidywana jest na kwiecień 2024 roku, a obecnie sprzęt oferowany jest wyłącznie na rynku chińskim.

Nubia Music Nubia Flip 5G Procesor Unisoc (?) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

4 x 2,4 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510 Układ graficzny ? Adreno 644 Pamięć RAM do 8 GB 8 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 128 / 256 GB 256 GB UFS 3.1 Ekran wewnętrzny 6,6" HD+ 90 Hz 6,9" OLED 2790 x 1188 px, 120 Hz Ekran zewnętrzny brak 1,43" 466 x 466 px Łączność Wi-Fi, BT Wi-Fi 6E, BT 5.2, 5G Porty, złącza i sloty USB typu C

2 x Audio-Jack 3,5 mm USB typu C Aparat przedni 5 MP 16 MP Aparaty tylne 50 + 2 MP 50 + 2 MP Akumulator 5000 mAh 4310 mAh / 33 W Wymiary i waga ? ? System Android Android Dodatkowe informacje DTS:X Ultra - Cena od 149 dolarów (nieoficjalnie) 599 dolarów

Nubia Flip 5G to z kolei całkiem ciekawy składany smartfon, który będzie próbował zawalczyć na rynku swoją ceną. Ma ona bowiem wynieść zaledwie 599 dolarów. W tej kwocie możemy liczyć na procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Na uwagę zasługuje wewnętrzny ekran OLED o przekątnej 6,9 cala i odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Z tyłu spotkamy się z 1,43-calowym wyświetlaczem, który wygląda jak żywcem wyjęty z obecnych smartwatchów. Nie zabraknie całkiem przyzwoitego (jak na składane smartfony) akumulatora o pojemności 4310 mAh, który naładujemy z mocą 33 W. Z pierwszych opinii wynika, że smartfon składa się całkowicie na płasko, co już odróżnia go od wielu podobnych rozwiązań nawet ze stajni Samsunga. Nie znamy dokładnej daty premiery, a podana w tabeli kwota dotyczy rynku USA.

