Nowe TV od Samsunga dla graczy na 2025 rok. Nadchodzące modele z linii OLED obsłużą NVIDIA G-SYNC i nie tylko

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek telewizorów z panelami OLED, które są przeznaczone na obecny 2025 rok. Już teraz wiemy, że będą one skierowane nie tylko do zwykłych użytkowników, którzy będą chcieli oglądać na nich treści wideo, ale również do graczy. Na pokładzie znajdzie się bowiem wsparcie dla techniki synchronizacji obrazu od firmy NVIDIA oraz AMD. Dodatkowo będziemy mogli liczyć na wiele innych rozwiązań, które mają podnieść jakość rozgrywki.

Nowa seria telewizorów z ekranami OLED od Samsunga, którą przeznaczono na 2025 rok, zaoferuje wsparcie dla popularnych technik synchronizacji obrazu, a także innych rozwiązań, które powinny sprawdzić się w grach wideo.



Źródło: Samsung Members Community

W przypadku wspomnianego wsparcia mowa zarówno o technice NVIDIA G-SYNC, jak i AMD FreeSync Premium Pro - przełoży się to na płynniejszą rozgrywkę, gdyż odświeżanie konkretnego modelu telewizora będzie dopasowane do wartości FPS z danej gry. Oprócz nich telewizory OLED od firmy Samsung będą mogły skorzystać z autorskich rozwiązań, takich jak Motion Xcelerator (oficjalnie: Upłynniacz Ruchu) oraz Samsung Gaming Hub, choć nie zabraknie trybu Auto Low Latency Mode (ALLM), który ma za zadanie zapewnić niskie opóźnienie sygnału wejściowego.



Źródło: NVIDIA

Technologiczny świat idzie dziś w kierunku tzw. sztucznej inteligencji, więc w nowościach od Samsunga także doświadczymy tego aspektu. Na pokład telewizorów trafi Automatyczny Tryb Gry AI (oraz Skalowanie AI), w którym zawartość ekranu będzie analizowana w czasie rzeczywistym i na tej podstawie obraz i dźwięk będą dostosowywane. W kwestii gier spotkamy się także z opcją Panel Gracza, która pozwoli szybko zmienić najważniejsze ustawienia telewizora bez potrzeby opuszczania rozgrywki. Wskazano też na "technologię Glare Free", więc odbicia światła od ekranu powinny być mniejsze. Na koniec Samsung poinformował o systemie SmartThings, o którym więcej możemy przeczytać pod tym adresem. Jako pierwszy wsparcie dla techniki NVIDIA G-SYNC zaoferuje model S95F, a z czasem rozwiązanie trafi do reszty omawianych telewizorów.

Źródło: Samsung, Ikone: Freepik/Flaticon