Nowe smartfony od Motoroli: moto e15, moto g05, moto g15 i moto g15 power. MediaTek Helio G81 Extreme i Android 15

Przedsiębiorstwo Motorola zaprezentowało właśnie nowe smartfony z kilku serii, które już wkrótce trafią na półki sklepowe. Wszystkie z nich można zaliczyć do budżetowej półki cenowej, gdyż kwota zakupu żadnego modelu nie przekracza 1000 zł. Nowości wyróżniają się więc dość podstawową specyfikacją - tak naprawdę zaoferują tylko trochę lepsze parametry od poprzedników. W porównaniu z dostępnymi aktualnie modelami tego producenta wypadają z kolei dość słabo.

Motorola prezentuje cztery nowe smartfony z trzech serii. Mamy do czynienia z budżetowymi jednostkami, które co prawda wyglądają jak droższe modele tego producenta, ale nie przynoszą za sobą zbyt wielu znaczących zmian.

Wszystkie nowe modele, które wkroczą do sprzedaży w 1 kw. 2025 roku, korzystają z tego samego chipu od firmy MediaTek, a dokładniej z Helio G81 Extreme. Najbardziej podstawowy wariant może liczyć na 2 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X, natomiast pozostałe na 4 lub 8 GB. Dosyć "ciekawym" posunięciem ze strony Motoroli jest to, że najtańsze modele zaoferują nam ekrany z odświeżaniem 90 Hz, z kolei droższa seria moto g15 zapewni coraz rzadziej spotykane 60 Hz. Prawdę mówiąc, kiedy spojrzymy na nowości pod szerszym kątem, czyli zestawimy je z innymi obecnie dostępnymi smartfonami, to szybko przekonamy się, że w podobnych cenach możemy kupić lepiej wyposażone modele i to nawet od tego producenta.

motorola moto e15 motorola moto g05 motorola moto g15 motorola moto g15 power Procesor MediaTek Helio G81 Extreme

2 x 2,0 GHz Cortex-A75

6 x 1,7 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Arm Mali-G52 MC2 (820 MHz) Pamięć RAM 2 GB LPDDR4X 4 lub 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 64 GB 64 lub 128 GB 128 GB 256 GB Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, 4G, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, 4G, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Wyświetlacz 6,67" HD+, LCD, 90 Hz

do 1000 nitów, Gorilla Glass 3 6,72" FHD+, LCD, 60 Hz, Gorilla Glass 3 Porty, złącza i sloty 2 x nanoSIM

1 x USB typu C (2.0)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Norma odporności IP54 Aparaty tylne 32 MP (f/2.2) 50 MP (f/1.8) 50 MP (f/1.8)

5 MP (f/2.4) Aparat przedni 8 MP (f/2.05) 8 MP (f/2.0) Akumulator 5200 mAh / 18 W 6000 mAh / 30 W Wymiary i waga 165,67 x 75,98 x 8,17 / 188,8 g 165,67 x 75,98 x 8,17 / 190g g 165,67 x 75,98 x 8,8 mm / 203 g System operacyjny Android 14 Go (Hello UX) Android 15 (Hello UX) Dostępność Styczeń 2025 1 kw. 2025 roku Styczeń 2025 Cena 2/64 GB - 399 zł 4/64 GB - 449 zł

8/128 GB - 599 zł 8/128 GB - 649 zł 8/256 GB - 799 zł

Warto zaznaczyć, że ze względu na niewielką ilość pamięci RAM motorola moto e15 wykorzystuje do działania okrojony system Android 14 Go. Każdy wariant oddaje do dyspozycji Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.4, a przy tym obsługuje łączność 4G (LTE) oraz wiele systemów nawigacji satelitarnej. NFC uświadczymy jednak dopiero w serii moto g15. Sporym plusem jest najnowszy Android 15, choć nie podano, ilu dużych aktualizacji możemy się spodziewać. Na pokładzie wszystkich modeli nie zabrakło złącza słuchawkowego oraz slotu na karty pamięci microSD.



Jednym z najciekawszych alternatywnych wyborów jest motorola moto g24 power. Smartfona bez trudu kupimy za 549 zł, a zaoferuje nam aż 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane, ekran IPS z 90-hercowym odświeżaniem, a także akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla 30 W ładowania. Do tego mamy chip MediaTek Helio G85, który pod względem taktowania jest nawet nieco szybszy od tego (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), z którego mogą skorzystać nowości od Motoroli. Już na tle tego smartfona wszystkie omawiane modele wypadają dość blado. Warto zapoznać się z pełnym rankingiem "smartfonów na każdą kieszeń", który znajdziemy pod tym adresem - dzięki niemu wybór odpowiedniego dla nas urządzenia będzie o wiele łatwiejszy.

Źródło: Motorola