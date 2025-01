Motorola razr 50 i razr 50 ultra - nowe składane smartfony zawalczą o pozycję z Samsungiem. Świetne ekrany, nawet 12 GB RAM i Wi-Fi 7

W świecie składanych smartfonów największą popularnością cieszą się modele od firmy Samsung, jednak konkurencja w tym segmencie stale się powiększa i zaczyna oferować więcej od koreańskiego giganta, więc sytuacja może się wkrótce zmienić. Do takiego obrotu spraw swoją rękę przykłada Motorola, która właśnie zaprezentowała nową serię razr 50. Należące do niej smartfony oferują całkiem dobrą specyfikację, jednak do tanich nie należą — jak to w przypadku składanych modeli bywa.

Motorola przedstawiła nową serię składanych smartfonów razr 50. W jej skład wejdą dwa modele, z których jeden będzie niemal pełnoprawnym flagowcem, a drugi zaoferuje podobną funkcjonalność w niższej cenie.



motorola razr 50 ultra

Największa zmiana zaszła w wariancie motorola razr 50, gdyż w porównaniu do poprzedniej serii model ten otrzymał dużo większy ekran zewnętrzny. Na jego pokładzie znalazł się układ MediaTek Dimensity 7300X, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci flash. Oba ekrany to panele pOLED i każdy z nich ma naprawdę przyzwoite parametry. Możemy liczyć również na moduły Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, a także NFC. Cała konstrukcja jest wodoszczelna (do głębokości 1,5 metra na okres 30 minut), co potwierdza obecność normy IPX8 (tak samo, jak w rozwiązaniach Samsunga). Nie zabrakło całkiem dobrego zestawu aparatów oraz pojemnego ogniwa, które będziemy w stanie ładować z mocą 30 W. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie odbędzie się debiut, natomiast smartfon oferowany będzie w kwocie 3999 zł.

motorola razr 50 motorola razr 50 ultra Procesor MediaTek Dimensity 7300X (4 nm)

4 x 2,5 GHz Cortex-A78

4 x 2,0 GHz Cortex-A55 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm TSMC)

1 x 3,0 GHz Cortex-X4

4 x 2,8 GHz Cortex-A720

3 x 2,0 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Mali-G615 MC2 Adreno 735 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 512 GB UFS 4.0 Ekran wewnętrzny 6,9" 2640 x 1080 px, pOLED

120 Hz, HDR10+, 3000 nitów 6,9" 2640 x 1080 px, pOLED

165 Hz, HDR10+, 3000 nitów Ekran zewnętrzny 3,6" 1066 x 1056 px, pOLED

90 Hz, 1700 nitów, Gorilla Glass Victus 4" 1272 x 1080 px, pOLED

165 Hz, 2400 nitów, Gorilla Glass Victus Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0) Norma IP IPX8 IPX8 Aparaty tylne 50 MP (f/1.7, OIS)

13 MP (f/2.2, 120 stopni) 50 MP (f/1.7, OIS)

50 MP (f/2.0, 2x zoom optyczny) Aparat przedni 32 MP (f/2.4) Akumulator 4200 mAh / 30 W 4000 mAh / 45 W Wymiary Zamknięty - 73,99 x 88,08 x 15,85 mm

Otwarty - 73,99 x 171,3 x 7,25 mm Zamknięty - 73,99 x 88,09 x 15,32 mm

Otwarty - 73,99 x 171,42 x 7,09 mm Waga 188 g 189 g System operacyjny Android 14 Dostępność Brak informacji 26 czerwca 2024 roku Cena 3999 zł 4999 zł

Model razr 50 ultra to już z kolei prawie flagowiec — prawie, ponieważ jego procesorem jest Snapdragon 8s Gen 3, który okazuje się nieco mniej wydajny od Snapdragona 8 Gen 2 (pokazany pod koniec 2022 roku). Spotkamy się jednak z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci flash w standardzie UFS 4.0. Oba ekrany robią wrażenie, ponieważ mówimy tu o panelach pOLED o bardzo dobrej jasności szczytowej i 165-hercowym odświeżaniu. Znalazło się także miejsce na najnowsze moduły łączności bezprzewodowej — w tym Wi-Fi 7. Zaplecze fotograficzne jest dość podobne do tańszego modelu, gdyż wszystkie oczka są takie same oprócz 13 MP jednostki, którą zastąpiła 50 MP kamera zapewniająca dwukrotny zoom optyczny. Akumulator jest nieco mniej pojemny, ale obsługuje ładowanie na poziomie 45 W. Ten smartfon jest już dostępny w sprzedaży, a jego cena wynosi 4999 zł. Urządzenie możemy kupić, wymieniając przy okazji swój stary smartfon. Do gwarantowanej kwoty 1000 zł doliczona zostanie wycena naszego sprzętu. Program Trade in. Trade up ma jednak swoje zasady, o których więcej możemy się dowiedzieć na stronie producenta.



motorola razr 50

Źródło: Motorola