Test Lenovo ThinkPad E14 - Kultowa marka w wersji dla każdego

Obecnie w sprzedaży mamy kilka różnych wariantów laptopów Lenovo ThinkPad, czyli kultowej serii notebooków pochodzących początkowo od producenta IBM. Marka stała się wręcz legendarną z racji wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, dzięki którym urządzenia te były chętnie wybierane. Dobra jakość wykonania, klasyczny trackpoint, a nawet podwójny ekran - wszystko to przewijało się w linii ThinkPad. Teraz w sprzedaży znajdziemy kilka różnych serii np. E, T, L czy X w zależności od przeznaczenia oraz budżetu. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej najtańszemu modelowi ThinkPad E14 - w tym jednak wypadku niższa cena wcale nie oznacza złego produktu końcowego. Wręcz przeciwnie, bowiem Lenovo ThinkPad E14 wypada w testach naprawdę nieźle.

Autor: Damian Marusiak

Choć Lenovo ThinkPad E14 aż tak bardzo nie wyróżnia się na tle innych laptopów w tej samej półce cenowej, to ma kilka cech, które jasno pokazują z jaką serią notebooków mamy do czynienia. Charakterystyczny design i logo marki, obecny trackpoint oraz wygodna klawiatura to kolejne cechy urządzenia. Na plus warto także wspomnieć o preinstalowanym systemie Microsoft Windows 10 Professional - zwykle w podobnej cenie otrzymujemy albo zwykłą wersję Home albo nie otrzymujemy w ogóle systemu. Do pracy biurowej ThinkPad E14 nadaje się bardzo dobrze, tym bardziej że wyposażony jest w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy układ Intel Core i5-10210U z rodziny Intel Comet Lake-U. Już teraz zdradzę, że w tym modelu procesor całkiem nieźle radzi sobie pod bardzo dużym obciążeniem.

Lenovo ThinkPad E14 to najnowszy przedstawiciel najtańszej linii ThinkPadów, które obecnie są dostępne w sprzedaży. Urządzenia bazują tym razem na układach Intel Core 10 generacji z rodziny Comet Lake-U.

Lenovo ThinkPad E14 został wyposażony w najnowszy, 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i5-10210U, należący do rodziny Intel Comet Lake-U i będący częścią dziesiątej generacji procesorów. Omawiana jednostka charakteryzuje się taktowaniem bazowym na poziomie 1,6 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo Boost 2.0 do wartości maksymalnie 4,2 GHz. Działanie Turbo jest więc poprawione w porównaniu do starszych układów Kaby Lake Refresh oraz Whiskey Lake-U i to właściwie główna zmiana omawianego układu w porównaniu do poprzedników. Jako że mamy do czynienia z energooszczędnym układem wykonanym w 14 nm procesie technologicznym oczywistym jest, że będzie pobierał raczej niewiele mocy. Tak też jest w istocie, ponieważ TDP modelu Intel Core i5-10210U ustalone zostało na poziomie 15W. Procesor zastosowany w testowanym ThinkPadzie jest przylutowany do złącza BGA, tak więc nie ma możliwości jego wymiany. Ponadto zablokowany BIOS uniemożliwia jakiekolwiek próby OC. Jesteśmy zdani wyłącznie na działanie trybu Turbo Boost 2.0.

Konfiguracja Lenovo ThinkPad E14:



Procesor Intel Core i5-10210U (1,6 GHz - 4,2 GHz)

8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz CL19

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 620

Matryca 14,0" / matowa IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD WD SN520 M.2 / 256 GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 1909 (November Update)

Wraz z procesorem Intel Core i5-10210U zintegrowano układ graficzny Intel UHD Graphics 620. Pewnym minusem urządzenia jest pamięć RAM pracująca wyłącznie w trybie Single Channel - wprawdzie do pracy biurowej nie będzie to zbyt dużym problemem, jednak w niektórych zastosowaniach procesor może osiągać gorsze rezultaty w porównaniu do sytuacji, gdy CPU jest połączone z pamięcią Dual Channel. Z tego również względu zachęcam do wyboru wersji od razu z 16 GB, skoro do dyspozycji użytkownika wykorzystano tylko jeden slot SO-DIMM. W tym aspekcie widzimy największe cięcia budżetowe, ale na szczęście w innych aspektach Lenovo ThinkPad E14 wypada już zdecydowanie lepiej.