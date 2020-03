Ryzen 7 4800U osiąga świetny wynik w teście baterii w PCMark 10

W ostatnim czasie publikowaliśmy sporo testów wydajności mobilnych procesorów AMD Ryzen jak również Intel Core bazujących na benchmarkach typu GeekBench czy 3DMark Time Spy - choć programy te nie są do końca reprezentatywne, to można po ich wynikach choć w części przyjąć jakich ostatecznie wyników powinniśmy oczekiwać w finalnych testach. Tym razem natomiast skupimy się na zupełnie innym rodzaju testu, ale równie ważnym jeśli mówimy o laptopach. W jednym z chińskich forów internetowych pojawiły się bowiem testy tajemniczego laptopa, wyposażonego w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 4800U oraz całkiem spory akumulator o pojemności 70 Wh. Żaden z dotychczas zapowiedzianych laptopów nie posiada takiej baterii, toteż mówimy o konstrukcji, która wciąż czeka na oficjalną prezentację. Sprzęt jednak został sprawdzony w programie PCMark 10 pod kątem czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym.

W sieci pojawił się pierwszy test akumulatora w laptopie wyposażonym w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 4800U. Tajemniczy notebook w teście PCMark 10 uzyskał prawie 14 godzin z dala od gniazdka sieciowego, co jest bardzo dobrym prognostykiem przed finalnymi testami.

W bazie programu PCMark 10 pojawił się wpis dotyczący niezapowiedzianego oficjalnie laptopa, który napędzany był przez topowy obecnie układ AMD z serii U, a więc Ryzen 7 4800U. Diagnostyka programu wskazała również pojemność akumulatora wynoszącą 70 Wh, czyli całkiem solidną baterią jak na niewielkie komputery przenośne. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem nie tyle surowej wydajności laptopa, co czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. Wybrany wariant to "Modern Office", który przez firmę UL Benchmarks określany jest jako scenariusz obrazujący ogólną pracę na laptopie - pisanie dokumentów, przeglądanie treści internetowych czy przeprowadzanie wideokonferencji z użyciem oprogramowania Microsoft Skype.

Testowany laptop uzyskał w takim scenariuszu dokładnie 13 godzin i 52 minuty, co wygląda naprawdę bardzo dobrze i stawia notebooka właściwie na topie przenośnych komputerów, które miały testowaną baterię w trybie "Modern Office". Wszystko wskazuje na to, że nowa generacja mobilnych Ryzenów będzie miała świetny stosunek perf/watt, a w połączeniu z pojemnymi akumulatorami przełoży się to na długi czas pracy na baterii w oferowanych laptopach. Pozostaje jeszcze kwestia ustawień jasności w testowanym urządzeniu - według specyfikacji benchmarku PCMark 10 Battery Life, poziom jasności jest ustawiany do poziomu 110 nitów, więc można przyjąć, że notebook miał ustawioną luminancję właśnie na tym poziomie - w tym konkretnym przypadku 110 nitów odpowiadałoby 40%, co wskazano poniżej.

Źródło: Twitter _rogame