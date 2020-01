Dell XPS 13 9300 - nowy ultrabook z układami Intel Ice Lake-U

Rozpoczynający się styczeń to czas prezentacji nowej generacji laptopów marki Dell. Podczas zbliżających się targów CES firma będzie pokazywać najnowsze wersje swoich urządzeń z linii XPS, Latitude czy Alienware. Dość ciekawa sprawa jest z serią XPS, która raptem kilka miesięcy temu doczekała się nowych wersji (7390) z procesorami Intel Ice Lake-U oraz Comet Lake-U. Po raptem czterech miesiącach przyszedł czas na prezentację kolejnego wariantu popularnego ultrabooka, tym razem z dopiskiem 9300 - jako że były już modele tj. XPS 13 9370 czy 9380, obecne nazewnictwo może być już mocno konfundujące użytkowników. Najnowsza wersja w dalszym ciągu oczywiście bazuje na układach Intel Ice Lake-U, ale co nieco zmieniając w samym projekcie obudowy.

Dell XPS 13 9300 to najnowsza wersja popularnego ultrabooka, przygotowana na 2020 rok. Urządzenie będzie napędzane przez procesory Intel Ice Lake-U i będzie częścią Projektu Athena.

Wśród dostępnych procesorów Intel Ice Lake-U będą układy Core i3-1005G1 (Intel UHD Graphics G1), Core i5-1035G1 (Intel UHD Graphics G1) oraz Core i7-1065G7 (Intel Iris Plus Graphics G7). Procesory będą wspomagane przez maksymalnie 32 GB RAM LPDDR4X o taktowaniu 3733 MHz, pracującym w trybie Dual Channel. Co nieco zmieniło się w samej obudowie - przede wszystkim zredukowano znacząco grubość ramki pod ekranem, a także zmniejszono wymiary obudowy wokół klawiatury. Sprzęt stał się więc jeszcze lżejszy i mniejszy w porównaniu do poprzedników. Za magazynowanie danych odpowiadać będzie pojedynczy nośnik SSD PCIe x4 Gen.3 o pojemności od 256 GB do 2 TB.

Wykorzystane matryce to panele o proporcjach 16:10 oraz rozdzielczości Full HD+ (1920x1200) lub Ultra HD+ (3840x2400). We wszystkich przypadkach ekran ma przekątną 13,4", natomiast wariant 4K dodatkowo wspiera HDR (DisplayHDR 400 przy szczytowej jasności dochodzącej do 500 nitów). Wbudowany akumulator ma pojemność 52 Wh. Wśród udostępnionych portów komunikacyjnych znajdziemy m.in. dwa pełne złącza Thunderbolt 3, gniazdo audio jack 3,5 mm oraz czytnik kart pamięci microSD. Oprócz tego w zestawie znajdzie się przejściówka z USB typu C na USB typu A oraz zasilacz o mocy 45W. Waga ultrabooka wynosi 1,2 kg. Sprzedaż Dell XPS 13 9300 ruszy w przyszłym tygodniu w cenie zaczynającej się od 999 dolarów.



Różnice w grubości ramek w ultrabookach Dell XPS 13 7390 (z lewej) oraz Dell XPS 13 9300 (z prawej).

Źródło: Notebookcheck