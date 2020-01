Clevo ogłasza laptopy z procesorami AMD APU Picasso i Ryzen 3000

Kilka dni temu AMD podczas konferencji zapowiedziało najnowszą generację APU Renoir, które wykorzystują 7 nm proces technologiczny oraz architekturę Zen 2. Wśród najczęściej komentowanych układów są odpowiednio Ryzen 7 4800U oraz Ryzen 7 4800H, które dla segmentu ultra-mobile oraz gaming oferują 8 rdzeni i 16 wątków, przy względnie niskim zapotrzebowaniu na energię. Podczas targów CES w Las Vegas doczekaliśmy się zapowiedzi pierwszych modeli, jednak dopiero w nadchodzących miesiącach poznamy zdecydowaną większość laptopów, które będą wykorzystywały APU Renoir. W międzyczasie w Las Vegas firma XMG, która wykorzystuje kadłubki Clevo, pokazała dwa modele laptopów - jeden wykorzystujący APU Picasso, drugi z kolei będącym modelem przypominającym DTR - wykorzystuje desktopowe układy AMD Ryzen serii 3000. Ta zapowiedź jest o tyle ciekawa, że jeszcze w 2019 roku Clevo deklarowało, że nie planuje przygotowywać kadłubków bazujących na procesorach AMD.

Pierwszy model laptopa to XMG Schenker VIA 15. Ta 15,6" konstrukcja w momencie premiery na targach CES w Las Vegas wykorzystuje ubiegłoroczne układy AMD Ryzen serii 3000 - mowa tutaj o APU Picasso, a więc Ryzen 5 3500U oraz Ryzen 7 3700U. Firma przyznaje, że moment prezentacji takiej konstrukcji nie jest zbyt dobry ze względu na świeżą zapowiedź APU Renoir, których procesory Ryzen cechują się znacznie wyższą wydajnością. Clevo oraz XMG deklarują, iż w razie dobrego przyjęcia modelu Schenker VIA 15, w ciągu kilku miesięcy zostaną przygotowane nowe wersje, wykorzystujące procesory AMD Ryzen serii 4000. Niestety laptop ma jedną poważną wadę i można obecnie jedynie liczyć na to, że potencjalne wersje z APU Renoir będą poprawione pod tym względem - otóż notebook bez względu na to, czy będzie z 8 lub 16 GB RAM, pamięć zawsze będzie pracowała w trybie jednokanałowym (Single Channel). Firma tłumaczy to oszczędnością i niższą ceną końcową, jednak wiąże się to z ograniczeniem wydajności APU Picasso, zwłaszcza w kontekście zintegrowanych układów graficznych Radeon Vega 8 oraz Vega 10. Przedstawiciele firmy XMG przekonują jednak, że w razie sukcesu modelu Schenker VIA 15, kolejne wersje bazujące na APU Renoir będą już wykorzystywać pamięci DDR4 w trybie dwukanałowym (Dual Channel).

O wiele ciekawiej jednak prezentuje się drugi zaprezentowany laptop bazujący na kadłubku Clevo NH57ADS. Ten sprzęt bowiem jako pierwszy notebook wykorzystuje desktopowe układy AMD Ryzen serii 3000, oparte o architekturę Zen 2. Według producenta bez problemu umieścimy w nim 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Ryzena 7 3700X jak również 12-rdzeniowego i 24-wątkowego Ryzena 9 3900 (bez X). Oba procesory legitymują się TDP na poziomie 65W. Procesor zostałby w tym wypadku zestawiony z kartami NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti lub GeForce RTX 2060 - obecnie nie ma informacji czy w przyszłości pojawią się wydajniejsze konstrukcje, jednak w razie dobrej sprzedaży takich modeli laptopów jest na to szansa. Sprzęt zostanie również wyposażony w 15,6" ekran IPS o rozdzielczości Full HD oraz ze 144 Hz odświeżaniem. Choć grubość laptopa wynosi 32,5 mm (ze względu na rozbudowane chłodzenie), to waga notebooka wynosi 2,5 kg. W tym wypadku pamięć RAM DDR4 pracuje już w trybie Dual Channel, z kolei układ chłodzenia składa się z dwóch dużych wentylatorów, trzech radiatorów oraz łącznie sześciu rurek cieplnych. Nie wiadomo obecnie czy oba notebooki pojawią się w Polsce. Jeśli jednak się pojawią to pod innymi nazwami (SMART7, Hyperbook czy Dream Machines).

Źródło: ComputerBase