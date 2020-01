AMD Ryzen 7 4800U - niskonapięciowe APU z 8 rdzeniami oraz SMT

Z każdym dniem pojawia się coraz więcej informacji na temat nadchodzących APU od AMD z rodziny Renoir, które mają wykorzystywać 7 nm proces technologiczny oraz architekturę Zen 2. Producent chce tymi układami zrobić ogromny krok naprzód w zwiększeniu wydajności na rynku laptopów i wszystkie dotychczasowe informacje wskazują, że będziemy mieli do czynienia z jedną z najciekawszych premier 2020 roku na rynku laptopów. W sieci pojawiły się kolejne testy wydajności, tym razem innego APU, którego zapowiedź planowana jest podczas nadchodzącej konferencji AMD z okazji rozpoczęcia targów CES w Las Vegas. W bazie UserBenchmark pojawił się wpis dotyczący układu AMD Ryzen 7 4800U - niskonapięciowego APU wyposażonego w 8 rdzeni i 16 wątków, ale o znacznie niższym taktowaniu niż wspominamy wcześniej Ryzen 7 4800H. Jeśli taki procesor faktycznie jest planowany, to rynek niskonapięciowych CPU może dotknąć niespotykana dotychczas rewolucja.

Wszystko wskazuje na to, że AMD wraz z premierą trzeciej generacji APU o kodowej nazwie Renoir chce dodatkowo namieszać na mobilnym rynku, na którym obecnie dominuje Intel. Nowe jednostki wykorzystujące usprawnienia architektury Zen 2 mają przynieść wzrost wydajności nie tylko w testach wielowątkowych, ale również tych nastawionych na pojedynczy wątek. Dodatkowo otrzymamy jeszcze wydajniejsze zintegrowane układy graficzne, które bez problemu poradzą sobie z układami Intel Iris Plus Graphics Gen.11, które pojawiły się wraz z układami Ice Lake-U. W bazie UserBenchmark pojawił się bardzo interesujący test niskonapięciowego układu AMD Ryzen 7 4800U. Dotychczas poznaliśmy tylko szczegóły dotyczące jednostki Ryzen 7 4700U, która będzie pozbawiona wsparcia dla SMT, tym samym będzie posiadać 8 rdzeni i 8 wątków.

Ryzen 7 4800U jest o tyle ciekawszy, że ten niskonapięciowy układ został wyposażony w 8 rdzeni oraz 16 wątków, tak samo jak Ryzen 7 4800H. Różnicą są oczywiście znacznie niższe zegary, co związane jest z niższym TDP (15W z możliwością podwyższenia do 25W). Według UserBenchmark bazowe taktowanie procesora wynosi 1,8 GHz, z kolei średnie taktowanie Turbo wynosi 3,65 GHz - przy krótkotrwałym obciążeniu jednego rdzenia ta wartość powinna być jeszcze wyższa. Procesor posiada także kontroler pamięci DDR4-3200 (mowa o modułach SO-DIMM). Zintegrowany układ Radeon Vega pracował w tym zestawie z zegarem 1400 MHz. W teście jednowątkowym Ryzen 7 4800U uzyskał 138 punktów, co jest nieco wyższym wynikiem od takich procesorów jak Core i9-9980H oraz Core i9-9980HK. Z kolei w teście graficznym zintegrowana Vega poradziła sobie zdecydowanie lepiej od Radeona Vega 10. Oczywiście wciąż trudno przewidzieć jaką faktycznie wydajność będą miały nowe APU, jednak dotychczasowe wyniki dają dość optymistyczny obraz APU, które będzie w stanie bez problemu rywalizować z najlepszymi układami Intela.

