Niższe ceny na karty graficzne, procesory, dyski SSD i laptopy w sklepach x-kom. Taniej też pecety G4M3R i smart home

Do rozpoczęcia mundialu zostało trochę czasu, ale w x-komie świętują już teraz. Jak? Organizując specjalne promocje. Właśnie ruszyła np. promocja gamingowa, w której różne sprzęty można kupić z rabatem wynoszącym do 50%. Oprócz tego trwa promocja na urządzenia sieciowe i sprzęty smart home. Tam rabaty sięgają 27%. W aplikacji trwa zaś specjalna promocja na G4M3R-y. Zaczynamy od, zorganizowanej z okazji mundialu, promocji gamingowej. Jednak spokojnie, nie musisz być kibicem, aby skorzystać z przygotowanych zniżek.

Niższe ceny na karty graficzne, procesory, dyski SSD i laptopy w sklepach x-kom. Taniej kupicie też pecety G4M3R i urządzenia smart home.

W ofercie znalazło się wszystko, co niezbędne gamerowi, od akcesoriów po komponenty. Co ważne, rabaty wynoszą tu nawet do 50%. Aby skorzystać z oferty, aktywuj w koszyku kod: mundial-gaming. Promocja obowiązuje od 2.11.2022 r. do 8.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 259 → 229 złotych

Przecena: 599 → 499 złotych

Przecena: 6499 → 5999 złotych

Przecena: 6399 → 5799 złotych

Przecena: 99 → 89 złotych

Przecena: 1469 → 1199 złotych

Przecena: 279 → 189 złotych

Promocja na urządzenia sieciowe i smart home. Rabaty do 27%

Kolejna promocja swoją ofertą obejmuje urządzenia sieciowe oraz sprzęty smart home. Dzięki temu już możesz przygotować swój dom na mundial. Potem tylko rozsiądziesz się wygodnie w fotelu, włączysz mecz, a najważniejszymi urządzeniami w domu będziesz mógł sterować nie ruszając się z miejsca. W tej promocji rabaty wynoszą do 27%. Aby skorzystać z oferty, aktywuj w koszyku kod: mundial-smart. Promocja obowiązuje od 31.10.2022 r. do 6.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 349 → 249 złotych

Przecena: 99 → 45 złotych

Przecena: 149 → 95 złotych

Przecena: 89 → 55 złotych

Przecena: 569 → 449 złotych

Przecena: 999 → 699 złotych

Komputery G4M3R taniej w aplikacji x-kom

Na sam koniec promocja, która dostępna jest tylko w aplikacji x-komu. Tam możecie skorzystać ze specjalnej oferty na słynne desktopy G4M3R. Promocja jest dostępna tylko w aplikacji mobilnej x-kom. Aby skorzystać z oferty, aktywuj w koszyku kod: g4m3r-app. Promocja obowiązuje od 2 listopada do 8 listopada lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 5200 → 4800 złotych

Przecena: 6050 → 5650 złotych

Przecena: 6950 → 6350 złotych

Przecena: 7650 → 7300 złotych

Źródło: x-kom