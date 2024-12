Nintendo Switch Lite - tańsza wersja konsoli doczeka się ekranu OLED. Choć nie oficjalnie, a za sprawą modyfikacji SUPER5 OLED

Nintendo Switch jest drugą najpopularniejszą konsolą przenośną w historii (zaraz po Nintendo DS). Sukces sprzedażowy tego urządzenia przełożył się na wydanie wielu wersji kolorystycznych, a także edycji z ekranem OLED. Pojawiła się również tańsza odsłona konsoli pod nazwą Nintendo Switch Lite, która nie oferowała wyciąganych Joy-Conów. Na dodatek nigdy nie doczekała się odświeżenia, które dodałoby do niej panel OLED. Teraz dzięki pewnej modyfikacji stanie się to możliwe.

Dla przenośnej konsoli Nintendo Switch Lite wkrótce ukaże się modyfikacja, dzięki której fabryczny ekran IPS będzie można zamienić na panel OLED. Od użytkowników nie będzie wymagane lutowanie, czy też zmiany w obudowie.

Premiera kolejnej generacji Nintendo Switch jest tuż za rogiem, więc raczej nie mamy co liczyć na to, że firma zdecyduje się w ostatniej chwili na wydanie wersji „Lite” z ekranem OLED. Z pomocą przychodzi youtuber Taki Udon, który już 26 września 2024 roku zacznie oferować specjalną modyfikację o nazwie SUPER5 OLED. Dzięki niej do tańszej, a zarazem bardziej ograniczonej edycji tytułowej konsoli od Nintendo zawita panel OLED. Charakteryzuje się on wyższą jasnością, odwzorowaniem kolorów i kontrastem od omawianych urządzeń od Big N. Najtańsza odsłona będzie kosztować 49,99 dolarów, natomiast została ona pozbawiona możliwości korzystania z funkcji dotykowych, czyli z tzw. digitizera.

Nintendo Switch Lite Nintendo Switch OLED SUPER5 OLED Panel IPS OLED Luminancja 400 nitów 340 nitów 600 nitów Pokrycie palety barw 99% sRGB 130% sRB 150% sRGB Kontrast 900:1 340 000:1 600 000:1 Cena Nie dotyczy SUPER5 OLED - 49,99 dolarów

SUPER5 OLED Touch - 64,99 dolarów

SUPER5 OLED + SUPER5 HDMI - 69,99 dolarów

SUPER5 OLED Touch + SUPER5 HDMI - 84,99 dolarów

SUPER5 OLED Touch + SUPER5 HDMI Mega Kit - 109,99 dolarów

Nieco drożej wypada wariant, który oferuje panel dotykowy, choć w ofercie znalazły się także zestawy, w których do SUPER5 OLED dołącza druga modyfikacja o nazwie SUPER5 HDMI. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia ona podłączenie konsoli Nintendo Switch Lite do zewnętrznego wyświetlacza. Rozdzielczość wyniesie w tym przypadku 1920 x 1080 pikseli. Możemy również zdecydować się na tzw. Mega Kit, w którym dodatkowo znajdziemy gałki analogowe oparte na czujnikach z efektem Halla, ochronne etui, czy też nowy akumulator. Zakupu każdego zestawu będziemy mogli dokonać w podanym terminie na tej stronie.

Źródło: YouTube @Taki II, Nintendo