Nintendo Switch 2 już oficjalnie! Nowa konsola doczekała się prezentacji, choć nadal jest sporo niewiadomych

Od dawna zakładaliśmy, że początek 2025 roku będzie gorący, bowiem spodziewaliśmy się m.in. premiery nowych kart graficznych NVIDII oraz prezentacji konsoli Nintendo Switch 2. I o ile z układami Zielonych chyba każdy się zapoznał, tak teraz przychodzi kolej na wyczekiwanego Switcha 2! Firma Nintendo już oficjalnie zapowiedziała konsolę. Zgodnie z przewidywaniami, mowa tu o bardzo bezpiecznym odświeżeniu pierwszego Switcha.

Producent nie podał dokładnej daty premiery konsoli Switch 2, aczkolwiek możemy być pewni, że zadebiutuje ona w tym roku i obsłuży gry z pierwszego Switcha - nawet te na kartridżach.

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie znajdziecie w tym newsie szczegółów nt. specyfikacji technicznej czy listy gier na start tej generacji. Konsola zapowiedziana została bowiem tylko za pomocą krótkiego filmu wideo. Co najważniejsze, urządzenie prezentowane jest z każdej strony, dzięki czemu wiemy już, że Switch 2 będzie nieco większy w porównaniu do "jedynki" - i dotyczy to nie tylko ekranu, ale również joy-conów. Domyślnie urządzenie ma być sprzedawane w czarnej wersji kolorystycznej, aczkolwiek widoczne są charakterystyczne niebieskie i pomarańczowe detale, które podkreślają, że to sprzęt od Nintendo.

Producent nie podał dokładnej daty premiery konsoli, aczkolwiek możemy być pewni, że zadebiutuje ona w tym roku. Więcej na temat urządzenia możemy dowiedzieć się podczas wydarzenia Nintendo Direct, które zapowiedziano właśnie na 4 kwietnia 2025 roku. Poniższe wideo potwierdza przy okazji, że Switch 2 obsłuży gry z Nintendo Switcha 1. generacji - i co ważne, mowa tutaj także o fizycznych wersjach gier (choć możliwe są wyjątki, ale na ten moment nie znamy więcej szczegółów).

